AOC présente le boîtier moderne CG350B à moins de 30 dollars

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AOC présente le boîtier moderne CG350B à moins de 30 dollars

La marque AOC a officiellement présenté un nouveau boîtier de PC destiné aux passionnés d'informatique, baptisé CG350B. Selon ixbt.com, cet appareil attire l'attention par son design moderne et unique ainsi que par son prix abordable d'environ 28 dollars américains (189 yuans). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La principale caractéristique visuelle du nouveau boîtier est son design en verre panoramique offrant une vue moderne et transparente. Cette solution permet d'admirer facilement les composants internes du PC sous tous les angles et répond pleinement aux exigences esthétiques populaires d'aujourd'hui.

Caractéristiques techniques et dimensions

Les dimensions globales de l'appareil sont de 386 x 275 x 335 millimètres. Selon ixbt.com, malgré son apparence compacte, le boîtier prend entièrement en charge les cartes mères au format M-ATX, ce qui permet d'assembler des systèmes performants de taille moyenne.

En ce qui concerne le panneau d'interface, la partie supérieure du boîtier dispose d'une grande grille perforée pour une utilisation pratique, ainsi que d'un port USB-A 3.0 et de deux ports USB-A 2.0. Cela facilite la connexion des périphériques quotidiens.

Système de refroidissement et capacité des composants

  • Carte graphique : peut accueillir des cartes graphiques modernes d'une longueur maximale de 350 mm.
  • Refroidisseur de CPU et bloc d'alimentation : la hauteur du refroidisseur de processeur peut atteindre 160 mm et la longueur du bloc d'alimentation jusqu'à 200 mm.
  • Disques durs : il est possible d'installer trois disques 2,5 pouces et un disque dur 3,5 pouces.
Une attention particulière a été accordée au système de refroidissement, le boîtier étant conçu pour accueillir jusqu'à sept ventilateurs de 120 millimètres au total. Notamment, il est possible de placer deux de ces ventilateurs sur le dessus (compatibles avec les systèmes de refroidissement liquide de 240 mm), un à l'arrière, deux à l'avant et deux autres en bas.

Ce boîtier devrait devenir une solution pratique et économique pour les utilisateurs prévoyant d'assembler des stations de travail ou des PC de jeu compacts, puissants et esthétiques dans la catégorie budgétaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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