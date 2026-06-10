Pas besoin d'Internet : NSPK lance un système de paiement hors ligne via montres connectées

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Pas besoin d'Internet : NSPK lance un système de paiement hors ligne via montres connectées

Le Système national de cartes de paiement (NSPK) se prépare à lancer un nouveau service permettant d'effectuer des achats à l'aide de montres connectées. La caractéristique principale de cette technologie est la possibilité d'effectuer des transactions sans connexion Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Ekaterina Akkuzina, responsable du développement des paiements mobiles chez NSPK, a annoncé lors d'une conférence technologique que le lancement du service est prévu pour le second semestre 2026. Selon elle, toutes les données nécessaires aux paiements hors ligne sont préchargées sur la puce de l'appareil lorsqu'il est connecté à Internet.

Pour utiliser le service, le propriétaire de la montre doit installer l'application Mir Pay, enregistrer une carte "Mir" via NFC ou manuellement, et confirmer l'opération. Le paiement s'effectue par un simple contact sur le terminal. Actuellement, deux banques participent en tant que premiers partenaires du projet.

En outre, NSPK teste la technologie de tokenisation pour d'autres appareils portables, notamment les bagues, les bracelets et les porte-clés. Cela permettra d'élargir davantage les possibilités de paiement sans contact.

NSPKMir PayMontre ConnectéeTechnologiePaiement Hors Ligne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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