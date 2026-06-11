Computex 2026 : Asus présente les nouveaux ROG Ally X20 et les ordinateurs portables Nvidia RTX Spark

Lors du Computex 2026, Asus a dévoilé ses appareils révolutionnaires destinés au jeu portable et aux créateurs de contenu. La star de l'événement a été la console ROG Ally X20 Bundle, dédiée au 20e anniversaire de la marque Republic of Gamers. Cet appareil est équipé d'un écran OLED de 7,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1400 nits. La console est propulsée par un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme et 24 GB de RAM, et est vendue exclusivement avec les lunettes virtuelles ROG Xreal R1 Edition 20. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Une autre nouveauté majeure pour les joueurs est le PC portable phare ROG Strix Scar 18. Il s'agit du premier ordinateur portable de 18 pouces au monde doté d'un écran 4K Mini LED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz. À l'intérieur, on trouve un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus et un GPU GeForce RTX 5090 Laptop avec 24 GB de mémoire GDDR7. La puissance totale du système atteint jusqu'à 320 W, et des disques PCIe 5.0 allant jusqu'à 8 TB sont utilisés pour le stockage.

Asus a également présenté les premiers modèles ProArt P16 et P14 basés sur la plateforme Nvidia RTX Spark. Ces ordinateurs portables présentent une architecture totalement nouvelle : un processeur Nvidia Grace à 20 cœurs connecté via NVLink-C2C aux graphiques Blackwell RTX. Le système dispose de 128 GB de mémoire unifiée, offrant 1 pétaflops de performance en IA. Ces modèles sont destinés aux designers professionnels, avec des écrans OLED et une prise en charge du stylet.

Pour le segment grand public, le Vivobook S16 (S5608) fonctionnant avec une puce Qualcomm Snapdragon X a été introduit. Le fabricant affirme que cet ordinateur portable peut fonctionner plus de 25 heures avec une seule charge. L'appareil est équipé d'un écran OLED de 16 pouces, de 16 GB de mémoire LPDDR5X et d'un SSD de 512 GB. Avec son boîtier léger et compact, ce modèle est considéré comme une solution idéale pour les tâches quotidiennes et le travail mobile prolongé.