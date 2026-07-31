Décès de Franco Baresi, légende de l'AC Milan et icône de l'histoire du football

·2·Sport
Décès de Franco Baresi, légende de l'AC Milan et icône de l'histoire du football

Le club de l'AC Milan et le football mondial ont perdu l'un de leurs plus éminents représentants. L'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football et symbole légendaire des Rossoneri, Franco Baresi, est décédé à l'âge de 66 ans. C'est ce qu'a rapporté Goal.com, et cette perte a été accueillie avec une profonde tristesse dans tout le monde du football. C'est ce qu'a rapporté Goal.com rapporte .

Le football italien et l'histoire des Rossoneri sont en deuil après avoir perdu leur fils fidèle. Le nom de Franco Baresi est indissociable de l'AC Milan, et il a été l'un des rares joueurs loyaux à n'avoir défendu les couleurs d'un seul club tout au long de sa carrière. Son caractère exemplaire sur le terrain, ses qualités de leader et son style de jeu sont devenus une partie intégrante de l'ADN du club.

Un numéro légendaire et un grand héritage

La place du joueur au sein du club était si importante que son maillot numéro 6 a été retiré et immortalisé dans l'histoire de l'AC Milan. Baresi était mondialement connu pour la perfection de sa défense, sa capacité à anticiper les situations et son grand talent pour neutraliser les attaques adverses. Ses déplacements sur le terrain et son leadership ont servi de véritable école pour la jeune génération.

Selon Goal.com, la direction du club et des millions de supporters expriment leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt. En ces moments de deuil, les supporters rossoneri du monde entier se souviennent avec respect de leur légende bien-aimée. Baresi restera dans les pages de l'histoire non seulement comme la fierté de l'AC Milan, mais de tout le football italien.

Franco BaresiAC MilanLégende du footballFootball italienGoal.com
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'UEFA menace la FIFA d'un boycott de la Coupe du Monde !L'UEFA menace la FIFA d'un boycott de la Coupe du Monde !Aujourd'hui, 01:11Le Bayern impitoyable : Écrasement 15-0 en match de préparationLe Bayern impitoyable : Écrasement 15-0 en match de préparationAujourd'hui, 01:01Barcelone et Julián Álvarez pourraient faire face à de lourdes sanctions après la plainte de l'AtléticoBarcelone et Julián Álvarez pourraient faire face à de lourdes sanctions après la plainte de l'AtléticoAujourd'hui, 00:39L'équipe de Shomurodov et Fayzullayev éliminée des coupes d'Europe : les détails d'une soirée cauchemardesquesL'équipe de Shomurodov et Fayzullayev éliminée des coupes d'Europe : les détails d'une soirée cauchemardesquesHier, 23:24Alejandro Balde : Nous n'avons pas peur du Real Madrid et notre destin est entre nos mainsAlejandro Balde : Nous n'avons pas peur du Real Madrid et notre destin est entre nos mainsHier, 22:17Mike Tyson lève le mystère : qui était son véritable idole et non Muhammad AliMike Tyson lève le mystère : qui était son véritable idole et non Muhammad AliHier, 21:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans