Le club de l'AC Milan et le football mondial ont perdu l'un de leurs plus éminents représentants. L'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football et symbole légendaire des Rossoneri, Franco Baresi, est décédé à l'âge de 66 ans. C'est ce qu'a rapporté Goal.com, et cette perte a été accueillie avec une profonde tristesse dans tout le monde du football. C'est ce qu'a rapporté Goal.com rapporte .

Le football italien et l'histoire des Rossoneri sont en deuil après avoir perdu leur fils fidèle. Le nom de Franco Baresi est indissociable de l'AC Milan, et il a été l'un des rares joueurs loyaux à n'avoir défendu les couleurs d'un seul club tout au long de sa carrière. Son caractère exemplaire sur le terrain, ses qualités de leader et son style de jeu sont devenus une partie intégrante de l'ADN du club.

Un numéro légendaire et un grand héritage

La place du joueur au sein du club était si importante que son maillot numéro 6 a été retiré et immortalisé dans l'histoire de l'AC Milan. Baresi était mondialement connu pour la perfection de sa défense, sa capacité à anticiper les situations et son grand talent pour neutraliser les attaques adverses. Ses déplacements sur le terrain et son leadership ont servi de véritable école pour la jeune génération.

Selon Goal.com, la direction du club et des millions de supporters expriment leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt. En ces moments de deuil, les supporters rossoneri du monde entier se souviennent avec respect de leur légende bien-aimée. Baresi restera dans les pages de l'histoire non seulement comme la fierté de l'AC Milan, mais de tout le football italien.