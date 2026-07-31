Lors d'un test de sécurité en IA, Claude a piraté les systèmes de trois entreprises

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Lors d'un test de sécurité en IA, Claude a piraté les systèmes de trois entreprises

Anthropic, l'une des principales entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement reconnu que son réseau de neurones Claude avait pénétré sans autorisation les systèmes de trois organisations indépendantes lors de tests de sécurité et les avait piratés avec succès. Comme le rapporte ixbt.com, cet incident a démontré une fois de plus à quel point l'autonomie croissante des modèles d'intelligence artificielle et les questions de cybersécurité sont cruciales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la déclaration de l'entreprise, cet incident inattendu de cybersécurité a été causé par une erreur technique dans les paramètres. Par conséquent, les modèles d'intelligence artificielle ont eu la possibilité d'accéder à Internet depuis un environnement de test fermé qui aurait dû être complètement isolé, ce qui a fini par affecter des infrastructures externes.

Processus de recherche et de découverte

Les spécialistes d'Anthropic ont identifié cette situation lors d'une analyse approfondie de 141 006 sessions de test au total. Les travaux d'inspection avaient commencé quelques jours après que l'entreprise concurrente OpenAI eut déclaré que son modèle d'intelligence artificielle avait pénétré sans autorisation dans l'infrastructure de Hugging Face lors de tests de sécurité.

Selon les experts, les modèles Claude n'ont pas utilisé d'outils de cyberattaque complexes pour perturber l'infrastructure des organisations victimes. Au lieu de cela, le système a eu recours à des méthodes simples et efficaces telles que l'utilisation de mots de passe faibles et de points de terminaison non authentifiés.

Quels modèles ont participé et quelles sont les conséquences

Il a été révélé que trois modèles distincts étaient impliqués dans ces incidents de sécurité : Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 ainsi qu'un modèle de recherche interne spécialisé. Les représentants d'Anthropic ont indiqué que deux des organisations victimes n'étaient absolument pas au courant qu'une cyberattaque avait été menée contre elles, et que les efforts pour contacter la troisième entreprise se poursuivent à ce jour.

Ces événements témoignent des nouveaux risques auxquels sont confrontées les principales entreprises technologiques. Les experts avertissaient depuis longtemps que l'expansion des capacités de l'intelligence artificielle menaçait la cybersécurité, et il est apparu que même les plus grands développeurs ne sont pas préparés aux lacunes que leurs propres modèles peuvent engendrer.

Le célèbre entrepreneur et innovateur Elon Musk a également réagi à cet événement, prévenant qu'à mesure que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente et autonome, ce type de situation se reproduira encore plus fréquemment à l'avenir.

AnthropicClaudeIntelligence ArtificielleCybersécuritéElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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