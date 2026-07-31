Une nouvelle s'ajoute à la tendance des « femmes ressemblant à Haaland » sur les réseaux sociaux !

Une nouvelle vidéo vient s'ajouter au sujet des « femmes ressemblant à Haaland », très discuté ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Un homme marchant dans la rue a aperçu une jeune femme très ressemblante à l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, et a filmé la scène.

Il s'est approché de la jeune fille et a immortalisé son apparence en vidéo. En peu de temps, la séquence s'est propagée sur diverses pages, attirant l'attention de nombreux utilisateurs.

Dans les commentaires, les internautes ont discuté avec humour de la ressemblance entre la jeune fille et le footballeur norvégien. Certains l'ont qualifiée de sosie de Haaland, tandis que d'autres ont souligné que les vidéos montrant des sosies de célébrités se multiplient sur les réseaux.