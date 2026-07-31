Des milliers de migrants traversent la mer et arrivent à Ceuta en Espagne

·29·Monde
Des milliers de migrants traversent la mer et arrivent à Ceuta en Espagne

Le 30 juillet, entre 2 000 et 3 000 migrants ont traversé la mer depuis le Maroc pour arriver dans la ville espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord. Suite à la tension de la situation dans la région, le gouvernement espagnol a mobilisé des policiers et des unités militaires supplémentaires.

Ceuta et Melilla sont des villes autonomes espagnoles situées en Afrique du Nord. Elles constituent la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec le continent africain. C'est pourquoi des tentatives de franchissement illégal de la frontière par des migrants sont régulièrement observées dans ces régions.

Selon les données préliminaires, au moins neuf personnes sont décédées à la suite de cet incident. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur l'identité des victimes et les circonstances de leur mort.

Le ministère espagnol de l'Intérieur a déclaré qu'il coopérait étroitement avec le gouvernement marocain pour réduire le flux de migration clandestine et contrôler la situation à la frontière.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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