Lancement d'un service d'augmentation de la mémoire des cartes graphiques aux Émirats arabes unis

La société GPU Solutions aux Émirats arabes unis a lancé un nouveau service d'augmentation de la mémoire vive des puces graphiques NVIDIA sur une base commerciale. Selon ixbt.com, grâce à cette initiative, les utilisateurs ont la possibilité d'élargir considérablement les capacités de leurs cartes graphiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Processus de modification et solutions techniques

Dans le cadre de ce service, les spécialistes ont mis en place à un stade initial l'augmentation de la VRAM du modèle GeForce RTX 2080 Ti de 11 gigaoctets à 22 gigaoctets. Auparavant, de telles modifications n'étaient réalisées que de manière artisanale par certains passionnés et ingénieurs, mais un service complet et un firmware VBIOS spécialement préparé sont désormais proposés.

Le processus de modernisation commence par le démontage complet de l'appareil. Les spécialistes remplacent d'abord les puces de mémoire GDDR6 standard d'une capacité de 1 gigaoctet par des puces similaires de 2 gigaoctets. Ensuite, la configuration des résistances matérielles sur la carte est modifiée pour garantir que la nouvelle capacité de mémoire est correctement reconnue par le système.

Contrôle qualité et services supplémentaires

Une fois les travaux techniques terminés, le centre de service remplace tous les pads thermiques usés ainsi que la pâte thermique par de nouveaux. Cela joue un rôle important dans la prévention de la surchauffe de l'appareil.

Après l'achèvement des travaux, chaque carte graphique modernisée est soumise à des tests de stress spéciaux. Les clients reçoivent les résultats des tests confirmant le fonctionnement stable de l'appareil.

Champ d'application et perspectives

Outre les modèles RTX 2080 Ti, l'entreprise propose un service similaire pour les cartes graphiques GeForce RTX 3070. Sur ce modèle, la capacité de mémoire est étendue de 8 gigaoctets à 16 gigaoctets.

L'augmentation de la mémoire vidéo est considérée comme extrêmement importante, en particulier pour les tâches d'intelligence artificielle, les graphiques tridimensionnels, le traitement vidéo, les logiciels professionnels lourds et les jeux modernes.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas divulgué les prix exacts de ce service. Cependant, les experts notent qu'en raison de la hausse continue des prix sur le marché des puces mémoire, ce processus de modernisation pourrait ne pas être bon marché.