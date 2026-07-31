Les rumeurs sur l'invitation de Khabib et Conor McGregor au mariage de Ronaldo sont-elles vraies ?

Sur les réseaux sociaux Cristiano Ronaldo et de sa fiancée Georgina Rodríguez aura lieu la semaine prochaine, et que Khabib Nurmagomedov ainsi que Conor McGregor ont été invités à la cérémonie. Cependant, il n'existe actuellement aucune déclaration officielle ou preuve fiable pour confirmer cette information.

La liste diffusée mentionne également des célébrités telles que Rio Ferdinand, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Piers Morgan et IShowSpeed. Cependant, Ronaldo, Georgina ou leurs représentants n'ont pas annoncé la liste des invités ni la date du mariage. L'information précédente concernant l'invitation d'ISHowSpeed a également été qualifiée de non confirmée.

Khabib et Conor se sont affrontés lors de l'UFC 229 en 2018. À l'époque, Nurmagomedov avait soumis son adversaire par étranglement au quatrième round.