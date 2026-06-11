Le service de livraison par drone Wing s'étend aux États-Unis

Le service de drones Wing, appartenant à Alphabet, lance ses opérations dans sept autres villes américaines dans le cadre de son partenariat avec Walmart. Cette expansion fait partie d'un plan visant à créer un vaste réseau de livraison par drone couvrant plus de 270 points de vente Walmart d'ici l'année prochaine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les nouvelles zones de service incluent Memphis, La Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Phoenix, San Diego, San Francisco et Salt Lake City. En conséquence, le partenariat entre Wing et Walmart couvrira près de 20 grands marchés américains. Actuellement, l'entreprise livre déjà avec succès des produits à des clients dans des villes comme Atlanta, Dallas et Houston.

Walmart teste la livraison par drone depuis de nombreuses années, mais a décidé d'élargir le partenariat en raison du succès des projets mis en œuvre avec Wing. En janvier, les entreprises ont annoncé qu'elles lanceraient ce service dans 150 magasins Walmart supplémentaires.

Selon Wing, la livraison par drone n'est plus une simple nouveauté, mais devient une nécessité quotidienne. L'entreprise a déjà effectué plus d'un million de vols commerciaux. Heather Rivera, directrice du développement commercial chez Wing, a souligné que 25 % des clients les plus actifs utilisent ce service au moins trois fois par semaine.