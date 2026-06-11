GM entre sur le marché du stockage d'énergie dominé par Tesla

D'abord Tesla, puis Ford, et maintenant GM — presque tous les grands constructeurs automobiles cherchent à obtenir une part du marché des systèmes de stockage d'énergie. La raison est simple : bien que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis aient légèrement ralenti, les ventes de batteries stationnaires ont doublé au cours des deux dernières années, et cette croissance ne semble pas vouloir s'arrêter. Selon la Solar Energy Industries Association, la capacité d'installation annuelle devrait atteindre 110 GWh d'ici 2030. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Kurt Kelty, vice-président de GM chargé des batteries et du développement durable, a souligné dans une interview accordée à TechCrunch que le potentiel de ce marché est extrêmement élevé. Mardi, l'entreprise a présenté une toute nouvelle technologie de batterie sodium-ion visant à occuper le cœur du marché. Cette étape constitue un nouveau jalon stratégique pour GM dans le secteur du stockage d'énergie.

Trois tendances principales alimentent la croissance rapide du marché du stockage d'énergie. La première est l'expansion des centres de données desservant les systèmes d'AI, dont la consommation d'énergie devrait tripler d'ici la fin de la décennie. De plus, des secteurs de l'économie tels que le transport, la fabrication et les systèmes de chauffage et de climatisation sont rapidement électrifiés.

Pour l'instant, Tesla est le leader absolu sur ce marché. L'année dernière, 82 % des 57 GWh de capacité installée provenaient de Tesla. Les revenus de l'entreprise issus des unités Megapack et Powerwall ont doublé depuis 2023. Fait intéressant, la marge bénéficiaire brute dans ce segment est de 30 %, soit deux fois plus que les bénéfices tirés de la vente de véhicules électriques.

Malgré l'énorme potentiel du marché, GM a décidé de ne pas se précipiter. Le premier produit majeur de l'entreprise, les cellules sodium-ion, ne sera prêt qu'à la fin de la décennie. Selon Kelty, GM travaille systématiquement au développement d'une famille de batteries spécifiquement adaptées à ce marché.