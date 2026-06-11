RTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited Edition

·39·Technologie
RTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited Edition

Cooler Master a dévoilé son nouvel ordinateur de bureau en édition limitée, le Cosmos Gold Limited Edition. Ce système est basé sur le puissant processeur AMD Ryzen 9 9950X3D, doté de 16 cœurs et 32 threads avec une fréquence boost allant jusqu'à 5,6 GHz. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La puissance graphique est assurée par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 personnalisée basée sur l'architecture Blackwell, équipée de 32 GB de mémoire. Le système repose sur une carte mère Asus ROG Crosshair X870E Hero, dotée de 64 GB de RAM DDR5 (4 x 16 GB) et d'un SSD PCIe Gen4 de 2 TB.

La stabilité est assurée par une alimentation de 2000 W certifiée 80 Plus Platinum. Une attention particulière a été portée au refroidissement : le système de refroidissement liquide Cooler Master Atmos II 360, ainsi que deux ventilateurs avant de 200 mm et un ventilateur arrière de 120 mm, maintiennent les températures et le bruit à un niveau bas, même sous charge maximale.

Le boîtier COSMOS Gold pèse environ 45 kg et dispose d'interfaces modernes telles que USB 3.2, USB-C 20 Gbps, Wi-Fi 7 et Ethernet. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Home.

Cooler MasterNVIDIARTX 5090Ryzen 9 9950X3DGaming PC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone UltraLe nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone UltraAujourd'hui, 05:59Xiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantieXiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantieAujourd'hui, 05:58Opendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationOpendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationAujourd'hui, 04:27Découverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesDécouverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesAujourd'hui, 03:57Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueLe PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueAujourd'hui, 03:52La mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsLa mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsAujourd'hui, 03:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin