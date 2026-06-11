RTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited Edition

Cooler Master a dévoilé son nouvel ordinateur de bureau en édition limitée, le Cosmos Gold Limited Edition. Ce système est basé sur le puissant processeur AMD Ryzen 9 9950X3D, doté de 16 cœurs et 32 threads avec une fréquence boost allant jusqu'à 5,6 GHz. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La puissance graphique est assurée par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 personnalisée basée sur l'architecture Blackwell, équipée de 32 GB de mémoire. Le système repose sur une carte mère Asus ROG Crosshair X870E Hero, dotée de 64 GB de RAM DDR5 (4 x 16 GB) et d'un SSD PCIe Gen4 de 2 TB.

La stabilité est assurée par une alimentation de 2000 W certifiée 80 Plus Platinum. Une attention particulière a été portée au refroidissement : le système de refroidissement liquide Cooler Master Atmos II 360, ainsi que deux ventilateurs avant de 200 mm et un ventilateur arrière de 120 mm, maintiennent les températures et le bruit à un niveau bas, même sous charge maximale.

Le boîtier COSMOS Gold pèse environ 45 kg et dispose d'interfaces modernes telles que USB 3.2, USB-C 20 Gbps, Wi-Fi 7 et Ethernet. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Home.