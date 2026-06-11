Le nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone Ultra

Oppo finalise les tests de son nouveau smartphone pliable. L'appareil devrait faire ses débuts au premier trimestre de l'année prochaine. Ce modèle sera présenté comme le premier flagship pliable au « format large » de la marque et devrait devenir l'un des smartphones Android les plus puissants du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'écran principal du smartphone aura une diagonale de 7,6 pouces, tandis que l'écran externe mesurera 5,5 pouces. Les dalles d'affichage seront fournies par BOE et Samsung. L'appareil mise sur la compacité, ce qui le rend très pratique à utiliser d'une seule main une fois plié. Ses dimensions seraient proches du concept iPhone Ultra attendu d'Apple.

Techniquement, l'appareil sera équipé de la plateforme phare Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il disposera également d'une batterie de 6000 mAh, de la technologie de charge sans fil et d'un lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté. L'appareil bénéficiera d'une protection maximale contre l'eau.

Le prix du nouveau smartphone devrait dépasser les 10 000 yuans, soit environ 1500 dollars. Ce modèle servira à renforcer davantage la position d'Oppo sur le segment premium.