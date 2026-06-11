Le nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone Ultra

·32·Technologie
Le nouveau smartphone pliable d'Oppo : Snapdragon 8 Elite et design iPhone Ultra

Oppo finalise les tests de son nouveau smartphone pliable. L'appareil devrait faire ses débuts au premier trimestre de l'année prochaine. Ce modèle sera présenté comme le premier flagship pliable au « format large » de la marque et devrait devenir l'un des smartphones Android les plus puissants du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'écran principal du smartphone aura une diagonale de 7,6 pouces, tandis que l'écran externe mesurera 5,5 pouces. Les dalles d'affichage seront fournies par BOE et Samsung. L'appareil mise sur la compacité, ce qui le rend très pratique à utiliser d'une seule main une fois plié. Ses dimensions seraient proches du concept iPhone Ultra attendu d'Apple.

Techniquement, l'appareil sera équipé de la plateforme phare Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il disposera également d'une batterie de 6000 mAh, de la technologie de charge sans fil et d'un lecteur d'empreintes digitales monté sur le côté. L'appareil bénéficiera d'une protection maximale contre l'eau.

Le prix du nouveau smartphone devrait dépasser les 10 000 yuans, soit environ 1500 dollars. Ce modèle servira à renforcer davantage la position d'Oppo sur le segment premium.

OppoSmartphoneSnapdragon 8 EliteiPhone UltraTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantieXiaomi 17T et 17T Pro : Avec batterie de 7000 mAh et 5 ans de garantieAujourd'hui, 05:58RTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited EditionRTX 5090 et Ryzen 9 9950X3D : Cooler Master présente le Cosmos Gold Limited EditionAujourd'hui, 05:26Opendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationOpendoor quitte l'Inde : l'IA transforme l'externalisationAujourd'hui, 04:27Découverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesDécouverte d'un liquide pour raviver les batteries « mortes » des voitures électriquesAujourd'hui, 03:57Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueLe PDG d'Anthropic, Dario Amodei, adopte une méthode de gestion inattendueAujourd'hui, 03:52La mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsLa mission Venera-D approche : une antenne satellite testée avec succèsAujourd'hui, 03:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin