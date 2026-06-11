Qualité de vie numérique : Plus de 4,5 millions d'utilisateurs sont passés au domaine xmail

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Qualité de vie numérique : Plus de 4,5 millions d'utilisateurs sont passés au domaine xmail

L'audience du domaine de messagerie russe xmail a dépassé les 4,5 millions d'utilisateurs ayant migré depuis Gmail et d'autres services étrangers. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de Pochta Mail. C'est ce que rapporte la source .

Depuis son lancement en 2023, la croissance mensuelle des nouveaux utilisateurs passant d'une messagerie à une autre se maintient de manière stable au-dessus de 100 000. Selon les données de l'entreprise, la plus forte activité est constatée chez les propriétaires d'appareils Android — ils représentent près de 70 % de toutes les migrations.

Les représentants de Pochta Mail ont souligné que la sécurité et la conservation des données sont des facteurs clés pour les utilisateurs. Selon Ruslan Arzumanov, responsable de la direction produit, il est important que le processus de migration s'effectue sans perte de données et sans manipulations complexes.

Arzumanov a également noté qu'un tel passage est perçu par les utilisateurs non pas comme un simple changement de service technique, mais comme une amélioration de la qualité de vie numérique. Actuellement, le service xmail est devenu l'outil principal permettant une migration facile des données depuis des plateformes étrangères.

Mail.ruGmailXmailTechnologieMigration
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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