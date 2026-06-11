Lancement d'un nouveau service numérique pour visiter les réserves naturelles en Russie

Un nouveau service destiné à organiser des voyages à travers les zones protégées du pays a été lancé sur le portail russe Gosuslugi. C'est ce qu'a annoncé le vice-Premier ministre Dmitri Grigorenko. Les utilisateurs peuvent désormais planifier leurs voyages via une section spéciale intitulée « Visite des zones naturelles spécialement protégées ». C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau service numérique permet d'obtenir en ligne des permis électroniques pour accéder aux réserves naturelles, aux parcs nationaux et aux sanctuaires, ainsi que de demander des permis numériques pour les véhicules privés. De plus, le service fournit des informations sur des itinéraires touristiques uniques et sur l'achat de permis à tarif réduit.

Actuellement, des permis pour 36 zones sont disponibles via le système, avec un objectif de 60 d'ici la fin de l'année. Les zones protégées sont divisées en deux catégories : « Pouls de la nature » pour les loisirs actifs et « Monde du silence » pour une détente paisible.

Une carte interactive et un système de filtres aident les utilisateurs à trouver des lieux adaptés par région ou district fédéral. Parmi les sites disponibles figurent des destinations populaires telles que la réserve naturelle de l'Altaï, classée au patrimoine de l'UNESCO, le parc national de Kenozersky et la cascade de Kivach en Carélie.

Ce projet représente une nouvelle étape dans le système de prestation de services publics, fonctionnant sur le principe du « guichet unique ». En regroupant en moyenne 17 services différents, il permet une résolution rapide et à distance de tâches complexes, réduit le temps de préparation des voyages et améliore le confort des touristes.