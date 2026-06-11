Les batteries sodium-ion de CATL atteindront le prix du LFP d'ici 2026

CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, a annoncé ses plans pour les années à venir. La direction de l'entreprise a déclaré que d'ici fin 2026, le coût des cellules de batterie sodium-ion devrait atteindre le même niveau que celui des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La raison principale de la baisse des coûts de cette technologie est la chute rapide du prix des anodes en carbone dur, son composant le plus critique. Selon Wei Du, directeur de division chez Wanhua Chemical, le prix de cette matière première, qui était de 60 000 à 70 000 yuans par tonne en 2024, tombera à 35 000-40 000 yuans d'ici 2026.

Le directeur technique de CATL, Lin Zhaoyuan, a noté que l'entreprise prévoit de livrer le premier lot de systèmes de stockage d'énergie basés sur des batteries sodium-ion en septembre de cette année. Le volume de livraison annuel devrait atteindre l'échelle du gigawattheure (GWh).

Les experts estiment que les technologies sodium-ion deviendront encore moins chères à long terme. L'objectif est de réduire le prix du carbone dur à moins de 25 000 yuans par tonne à l'avenir. Cela pourrait provoquer une véritable révolution sur le marché des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie.

« Les batteries sodium-ion sont entrées dans l'ère de la commercialisation à grande échelle », a conclu Lin Zhaoyuan. Ce nouveau type de batterie est considéré comme une alternative stable et abordable face aux pénuries de lithium.