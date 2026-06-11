Cuktech présente un nouveau chargeur compact de 90 W

Cuktech se prépare à lancer un nouveau chargeur portant le numéro de modèle AD902S. Le gadget a passé avec succès la certification de qualité nationale CCC en Chine. Selon les premières informations, il s'agit d'un adaptateur compact conçu pour la charge rapide des smartphones, ordinateurs portables et autres appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'appareil est équipé de deux ports USB-C, le port principal C1 étant capable de fournir jusqu'à 90 W de puissance. Il prend en charge une large gamme de modes allant de 5 V / 3 A à 20 V / 4,5 A, ce qui le rend également adapté aux ordinateurs portables modernes.

Le second port C2 est prévu pour une puissance allant jusqu'à 22,5 W, destiné aux gadgets nécessitant moins d'énergie. Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, la distribution totale de puissance tombe à 65 W (45 W + 20 W).

Ce nouveau produit de la marque Cuktech devrait être très compétitif sur le marché grâce à ses dimensions compactes et sa haute efficacité. Pour l'instant, aucune information précise sur la date de sortie officielle ou le prix n'a été divulguée.