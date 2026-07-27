Le FC Barcelone fait le ménage : Deco boucle cinq dossiers majeurs

Selon Sport.es, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a fait un pas important en vue de la saison prochaine pour éliminer l'excédent de joueurs au poste de gardien de but. Après les investissements stratégiques réalisés l'été dernier pour l'avenir, résoudre le problème d'encombrement causé par le retour des joueurs prêtés lors de ce mercato estival est devenu une priorité absolue. La direction du club a réussi à conclure avec succès cinq accords clés en peu de temps, optimisant ainsi l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La question la plus complexe de ce processus était liée au sort du gardien expérimenté Marc-André ter Stegen. Le contrat du portier allemand court jusqu'à l'été 2028, et sa situation financière et médicale avait compliqué les négociations. Le joueur, qui ne figurait pas dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick, a finalement accepté de rejoindre le club néerlandais de l'Ajax en prêt.

Destinée des gardiens et nouvelles aventures

Durant son séjour à Amsterdam, Ter Stegen évoluera sous les ordres de l'entraîneur Michel, avec qui il a collaboré la saison dernière à Girona. Ces dernières heures, les questions fiscales qui faisaient obstacle à ce transfert ont été entièrement réglées. L'officialisation du contrat est attendue au début de la semaine prochaine. Bien que le gardien n'ait joué que 45 minutes lors du match contre l'équipe européenne, il pourrait ne pas participer au stage du Barça en Angleterre.

Une autre partie importante du travail accompli par le club concerne le sort d'Iñaki Peña. Le joueur avait montré de bonnes dispositions lors de la première moitié de la saison en prêt à Elche, avant de perdre sa place de titulaire au profit de Matías Dituro. Désormais, le club grec du Panathinaikos s'est attaché les services du portier espagnol, et les Catalans ont récolté environ 3 millions d'euros grâce à ce transfert.