Cristiano Ronaldo et Thierry Henry vont jouer dans une série sur le football britannique

Des noms légendaires du monde du football — Cristiano Ronaldo et Thierry Henry — participeront ensemble pour la première fois à un projet de série dramatique télévisée d'envergure. Selon les informations publiées par The Sun, la star d'Al-Nassr et de l'équipe nationale du Portugal a commencé à travailler sur une nouvelle série intitulée « Day 1s », consacrée aux aspects cachés et aux processus complexes du football britannique. Ce projet suscite un vif intérêt dans le monde du football, car c'est la première fois que des légendes du sport de ce niveau jouent un rôle principal et coproduisent une œuvre de fiction, conquérant ainsi le monde du cinéma. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Âgé de 41 ans et évoluant actuellement en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo occupera non seulement le poste de producteur exécutif de cette série, mais fera également des apparitions à l'écran. S'exprimant sur cette nouvelle initiative, le joueur a souligné qu'il s'agissait d'une étape nouvelle et passionnante dans sa vie. Le projet est réalisé en collaboration avec le célèbre réalisateur Matthew Vaughn, connu pour les films « Kingsman ». Aux côtés de l'attaquant portugais, ils dirigent la société UR•Marv Studios et visent à bouleverser les codes établis de l'industrie du divertissement.

Le vrai visage du football britannique

Cette nouvelle série se distingue radicalement des émissions légères et humoristiques sur le thème du sport produites ces dernières années, telles que « Ted Lasso ». L'objectif principal des créateurs est de montrer de manière réaliste la vie en coulisses du football britannique, dans son environnement complexe et hautement compétitif. Le tournage a déjà commencé dans le stade du club Barnet FC et se poursuit à un rythme soutenu.

L'intrigue de la série est centrée sur le monde complexe et de haute voltige des agents de football. Plus précisément, l'histoire tourne autour de Stanley Dalton, un agent de football puissant, incarné par Damian Lewis, acteur bien connu des spectateurs pour ses rôles dans les séries « Homeland » et « Billions ». Le concept de cette intrigue captivante a été développé par Darren Dein, l'agent de Thierry Henry dans la vie réelle.

Une rencontre inattendue de légendes

L'un des aspects les plus excitants pour les fans de football est la réunion de Cristiano Ronaldo et Thierry Henry sur le même écran. Ayant livré une féroce rivalité lorsqu'ils évoluaient en Premier League, ces deux légendes ont toujours été comparées par les supporters pour le titre de plus grand joueur de l'histoire du championnat anglais. Désormais, leur participation conjointe à un même projet constitue une véritable surprise de taille pour les amateurs de sport.

Selon des sources proches de la télévision, ce projet prestigieux devrait bientôt faire l'objet d'une lutte acharnée et d'appels d'offres entre les principales plateformes de streaming. La notoriété des personnalités derrière le projet et la haute qualité de la distribution garantissent son succès rapide auprès du public. Bien qu'il s'agisse d'un pas inattendu pour Cristiano Ronaldo, ses talents d'acteur et de producteur seront à coup sûr chaleureusement accueillis par ses fans.