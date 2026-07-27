Cristiano Ronaldo et Thierry Henry vont jouer dans une série sur le football britannique

·66·Sport
Cristiano Ronaldo et Thierry Henry vont jouer dans une série sur le football britannique

Des noms légendaires du monde du football — Cristiano Ronaldo et Thierry Henry — participeront ensemble pour la première fois à un projet de série dramatique télévisée d'envergure. Selon les informations publiées par The Sun, la star d'Al-Nassr et de l'équipe nationale du Portugal a commencé à travailler sur une nouvelle série intitulée « Day 1s », consacrée aux aspects cachés et aux processus complexes du football britannique. Ce projet suscite un vif intérêt dans le monde du football, car c'est la première fois que des légendes du sport de ce niveau jouent un rôle principal et coproduisent une œuvre de fiction, conquérant ainsi le monde du cinéma. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Âgé de 41 ans et évoluant actuellement en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo occupera non seulement le poste de producteur exécutif de cette série, mais fera également des apparitions à l'écran. S'exprimant sur cette nouvelle initiative, le joueur a souligné qu'il s'agissait d'une étape nouvelle et passionnante dans sa vie. Le projet est réalisé en collaboration avec le célèbre réalisateur Matthew Vaughn, connu pour les films « Kingsman ». Aux côtés de l'attaquant portugais, ils dirigent la société UR•Marv Studios et visent à bouleverser les codes établis de l'industrie du divertissement.

Le vrai visage du football britannique

Cette nouvelle série se distingue radicalement des émissions légères et humoristiques sur le thème du sport produites ces dernières années, telles que « Ted Lasso ». L'objectif principal des créateurs est de montrer de manière réaliste la vie en coulisses du football britannique, dans son environnement complexe et hautement compétitif. Le tournage a déjà commencé dans le stade du club Barnet FC et se poursuit à un rythme soutenu.

L'intrigue de la série est centrée sur le monde complexe et de haute voltige des agents de football. Plus précisément, l'histoire tourne autour de Stanley Dalton, un agent de football puissant, incarné par Damian Lewis, acteur bien connu des spectateurs pour ses rôles dans les séries « Homeland » et « Billions ». Le concept de cette intrigue captivante a été développé par Darren Dein, l'agent de Thierry Henry dans la vie réelle.

Une rencontre inattendue de légendes

L'un des aspects les plus excitants pour les fans de football est la réunion de Cristiano Ronaldo et Thierry Henry sur le même écran. Ayant livré une féroce rivalité lorsqu'ils évoluaient en Premier League, ces deux légendes ont toujours été comparées par les supporters pour le titre de plus grand joueur de l'histoire du championnat anglais. Désormais, leur participation conjointe à un même projet constitue une véritable surprise de taille pour les amateurs de sport.

Selon des sources proches de la télévision, ce projet prestigieux devrait bientôt faire l'objet d'une lutte acharnée et d'appels d'offres entre les principales plateformes de streaming. La notoriété des personnalités derrière le projet et la haute qualité de la distribution garantissent son succès rapide auprès du public. Bien qu'il s'agisse d'un pas inattendu pour Cristiano Ronaldo, ses talents d'acteur et de producteur seront à coup sûr chaleureusement accueillis par ses fans.

Cristiano RonaldoThierry HenryMatthew VaughnFootballSérie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Neymar signe un doublé, mais la tension éclate dans le vestiaireNeymar signe un doublé, mais la tension éclate dans le vestiaireAujourd'hui, 09:24Guardiola n'est pas non plus la solution : Rednapp met en garde l'AngleterreGuardiola n'est pas non plus la solution : Rednapp met en garde l'AngleterreAujourd'hui, 09:07Transfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassanteTransfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassanteAujourd'hui, 03:15Le FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les butsLe FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les butsAujourd'hui, 02:51Liverpool travaille sur le transfert de Bradley BarcolaLiverpool travaille sur le transfert de Bradley BarcolaAujourd'hui, 02:37Douglas Costa s'exprime sur son expérience aux côtés de Cristiano RonaldoDouglas Costa s'exprime sur son expérience aux côtés de Cristiano RonaldoAujourd'hui, 02:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan