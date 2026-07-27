Mercato estival : les plans du Real Madrid, de la Juventus et d'autres clubs

En date du 26 juillet 2026, les dernières et plus importantes actualités des transferts dans le monde du football s'intensifient. Les équipes de pointe et les grands clubs européens mènent des négociations actives afin de renforcer leurs effectifs pour la saison prochaine. En particulier, les dernières nouvelles concernant le Real Madrid, la Juventus, Liverpool et d'autres équipes sont au centre de l'attention des supporters de football. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'ailier de l'équipe de France et du Bayern Munich, Michael Olise, souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid. Le club royal espagnol a également fait savoir à la partie allemande qu'il était prêt à s'attacher les services du footballeur français. Cependant, il est déjà acquis que ce transfert ne se réalisera pas lors de ce mercato estival.

La position du Bayern et du Real Madrid

La direction du Bayern n'a pas l'intention de laisser partir son joueur vedette. Dans une interview accordée au journaliste Maximilian Koch, le directeur sportif du club de Munich, Christoph Freund, a exprimé un avis ferme à ce sujet : « Le transfert d'Olise au Real Madrid est un sujet totalement hors de question pour nous. Nous attendons son retour de vacances et il jouera un rôle important dans l'équipe la saison prochaine, tout comme la saison passée. » C'est pourquoi le club madrilène continue de surveiller la situation, indiquant qu'il est prêt à recruter le joueur dès la première minute où le Bayern décidera de le vendre.

En Serie A italienne, des démarches sont également entreprises pour renforcer l'effectif. L'entraîneur principal de la Juventus, Luciano Spalletti, a confirmé qu'il souhaitait s'attacher les services du gardien d'Aston Villa, Emiliano Martínez. Le gardien argentin avait également exprimé le désir de changer de club cet été.

Le destin des gardiens et le héros de la Coupe du Monde

Dans une interview accordée au journal « La Gazzetta dello Sport », Luciano Spalletti a déclaré : « Il veut partir et nous avons pour objectif de lutter pour des trophées, c'est pourquoi, même si nous avons déjà deux autres gardiens dans notre effectif, nous voulons l'avoir avec nous. » La probabilité qu'Emiliano Martínez quitte Aston Villa est estimée comme élevée.

De même, Vozinha, le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert qui a réalisé de superbes prestations lors de la Coupe du Monde 2026, a ouvert une nouvelle page dans sa carrière. Parti du club portugais de Chaves en tant d'agent libre, le portier a signé un contrat avec l'équipe chilienne de Colo-Colo. Comme le rapporte Fabrizio Romano, le gardien se rendra au Chili vendredi prochain pour y passer sa visite médicale et signer son contrat officiel.