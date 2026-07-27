Lionel Messi offre de précieux cadeaux aux membres de l'équipe d'Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a offert des cadeaux uniques et spéciaux aux joueurs et au staff technique du pays après la Coupe du monde. Ce geste généreux et précieux, témoignant de la solidarité au sein de l'équipe, a été révélé au grand jour par Kelsey-Rose Bowers, la compagne du défenseur de Tottenham, Marcos Senesi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le média Goal.com, après la participation de l'équipe nationale argentine à la dernière grande compétition, le capitaine Lionel Messi a offert à l'ensemble de l'effectif des sets de maté dorés au design personnalisé. Ce cadeau précieux a suscité l'admiration de la compagne du joueur, Kelsey-Rose Bowers, qui a partagé une vidéo spéciale sur ses réseaux sociaux, ne cachant pas son émerveillement.

Détails du cadeau spécial

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Bowers a présenté un sac marron spécial arborant le logo de l'Association du football argentin, le trophée de la Coupe du monde et le nom de Marcos Senesi, avant de raconter à ses abonnés : « Je veux vous montrer quelque chose d'absolument incroyable. Vous allez adorer. Marcos a ramené ce sac du camp de l'équipe nationale. Son nom y est même inscrit. C'est son set de maté. Messi a offert ce cadeau à tous les joueurs. »

À l'intérieur de ce sac fabriqué sur commande se trouvent un thermos Stanley doré arborant le logo de la marque personnelle de Lionel Messi, un récipient à maté spécial, une boîte d'herbe à maté ainsi qu'une bombilla (paille métallique dotée d'un filtre). Le maté, boisson traditionnelle sud-américaine riche en caféine, est préparé en infusant des feuilles de yerba séchées dans de l'eau chaude et jouit d'une immense popularité dans la région.

Contexte sportif et projets d'avenir

Ce cadeau chaleureux intervient après un tournoi qui s'est achevé sur une petite déception pour l'équipe nationale argentine. Lors d'une finale de Coupe du monde âprement disputée, l'équipe nationale d'Espagne s'est imposée face à l'Argentine sur le score de 1-0 après prolongations. Le but décisif a été inscrit à la 106e minute de la rencontre par Ferran Torres, offrants la victoire aux Espagnols.

La compagne du joueur, Kelsey-Rose Bowers, n'est pas non plus étrangère au monde du sport professionnel. Elle a fait ses classes dans les académies de jeunes de Chelsea et de Southampton, et a également évolué dans le championnat universitaire américain avec l'université d'État de Louisiane. De retour en Grande-Bretagne, Bowers a rejoint le club de Bournemouth, où elle a fait la connaissance du défenseur central Marcos Senesi.

Ayant récemment quitté Bournemouth, Marcos Senesi a rejoint Tottenham en tant qu'agent libre. Le club londonien a fait signer un contrat de quatre ans au défenseur, l'intégrant pour la saison 2026-2027 de Premier League dans l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi.