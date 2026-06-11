Cadeau inattendu pour les utilisateurs d'iPhone : la vitesse d'AirDrop augmente considérablement sous iOS 27

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Cadeau inattendu pour les utilisateurs d'iPhone : la vitesse d'AirDrop augmente considérablement sous iOS 27

Le blogueur Tim Schofield a testé la fonction AirDrop mise à jour dans la version bêta d'iOS 27. Apple avait promis lors de sa présentation que la vitesse de transfert de données augmenterait jusqu'à 80 pour cent par rapport à iOS 26. Le blogueur a décidé de vérifier cette affirmation en pratique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Pour l'expérience, un fichier vidéo d'une durée de 7 minutes et 30 secondes et d'une taille de 3,5 GB a été sélectionné. Le transfert du fichier d'un appareil sous iOS 27 vers un smartphone sous iOS 26 a pris 2 minutes et 11 secondes. Cependant, lorsque les deux appareils fonctionnaient sous iOS 27, le processus n'a duré que 41 secondes.

Les résultats obtenus montrent que la vitesse de transfert de données dans le nouveau système a augmenté d'environ 69 pour cent. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur aux 80 pour cent promis par l'entreprise, il est clairement beaucoup plus rapide pour une utilisation quotidienne.

Il convient de noter que les résultats finaux peuvent varier en fonction des conditions de connexion, de la distance entre les appareils et de la version spécifique du système. Il est fort probable qu'Apple optimise davantage la fonction AirDrop avant la sortie finale d'iOS 27 et atteigne les performances annoncées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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