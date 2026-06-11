Anker Smart Charge Pro+ : Chargeur 160 W avec affichage du modèle de smartphone

Anker a lancé son nouveau chargeur Smart Charge Pro+ d'une puissance de 160 W. Le nouveau gadget est apparu sur la plateforme chinoise JD.com pour environ 95 dollars. La principale différence de ce modèle par rapport à la version précédente est l'extension des protocoles de charge rapide : l'appareil prend désormais en charge les interfaces Xiaomi MiPPS (jusqu'à 120 W) et Huawei SCP (jusqu'à 66 W). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le bloc de charge est équipé de trois ports USB-C et, en plus de ceux mentionnés, peut fonctionner avec les standards USB Power Delivery 3.1 (jusqu'à 140 W), PPS (jusqu'à 100 W), QC 3.0 et FCP. La caractéristique la plus remarquable de l'appareil est son écran couleur assez grand. Cet affichage indique non seulement la puissance de sortie actuelle, mais identifie également le modèle d'iPhone connecté (bien que tous les modèles de smartphones Apple ne soient pas encore reconnus).

De plus, il est possible de définir diverses images sur l'écran, comme des fonds d'écran de smartphone. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs propres photos personnelles. Le Smart Charge Pro+ se connecte à une application mobile dédiée, permettant de surveiller à distance la répartition de la puissance entre les ports et de gérer les paramètres de fonctionnement de l'appareil.

Malgré sa puissance élevée, le boîtier de l'appareil est très compact — 65 × 52 × 35 mm. En termes de dimensions, ce bloc de charge est presque équivalent à un boîtier d'écouteurs sans fil, ce qui le rend très pratique pour les voyages.