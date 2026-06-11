La Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceX

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La Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceX

La société chinoise Aerospace Propulsion a annoncé la réussite des essais à feu du moteur-fusée à propergol liquide Mosasaurus V (CL-5). Ce nouveau moteur fonctionne à l'oxygène liquide et au méthane et est capable de générer environ 100 tonnes de poussée. Dans le cadre du programme d'essais, trois séquences de mise à feu complètes totalisant 100 secondes ont été réalisées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les développeurs, toutes les étapes, de l'allumage au fonctionnement stable et à l'arrêt, se sont déroulées en mode standard. Les spécialistes ont surveillé des paramètres critiques tels que la pression, la température, la consommation de carburant, la vitesse de rotation des turbines et les niveaux de vibration pendant l'essai. Tous les résultats correspondaient parfaitement aux calculs de conception.

Le moteur Mosasaurus V est un modèle clé de la famille CL, prévu pour être utilisé dans les premiers étages des futurs lanceurs lourds. Une inspection technique effectuée après les essais a confirmé qu'il n'y avait aucun dommage sur la structure du moteur et que tous les systèmes étaient en état de marche.

Parallèlement, Aerospace Propulsion a annoncé avoir commencé à travailler sur des moteurs de nouvelle génération plus puissants. Un moteur complexe à oxygène liquide et méthane de 200 tonnes de poussée est actuellement en cours de développement. Cette technologie vise à se rapprocher des capacités du moteur Raptor 3 utilisé sur la fusée Starship V3 de SpaceX.

ChineSpaceXFuséeTechnologieMosasaurus V
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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