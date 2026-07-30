Spotify permet aux utilisateurs d'ajouter des souvenirs personnels aux morceaux

Le célèbre service de streaming Spotify a introduit une toute nouvelle fonctionnalité conçue pour personnaliser encore plus les playlists musicales. Selon les informations relayées par TechCrunch, il sera désormais possible d'ajouter des notes et des souvenirs uniques à chaque chanson. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui l'annonce .

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux auditeurs de conserver des souvenirs expliquant pourquoi une chanson spécifique a été ajoutée à la playlist ou où ils l'ont entendue pour la première fois. Par exemple, un titre découvert lors d'une promenade dans les rues de Paris ou une mélodie qui résonnait lors d'un premier rendez-vous peut désormais être accompagné d'une petite note explicative.

La possibilité de transformer les playlists musicales en journal intime

Selon les représentants de l'entreprise, ces notes forment au fil du temps un paysage complet reflétant les goûts musicaux de l'auditeur et les moments importants de sa vie. Cette approche transforme les collections musicales ordinaires en un espace de souvenirs personnels.

Cette étape permet à la plateforme Spotify d'introduire un élément de journal intime unique, contrairement à ses principaux concurrents tels que Apple Music et YouTube Music. Cette option n'est pas encore disponible sur les autres plateformes concurrentes, ce qui garantit l'originalité de l'entreprise.

Modalités d'utilisation et restrictions de la fonctionnalité

D'après les informations d'ixbt.com, la nouvelle fonctionnalité est proposée aux utilisateurs des abonnements gratuits et premium. Cependant, son utilisation nécessite d'avoir au moins 16 ans, et le service a pour l'instant été lancé uniquement sur certains marchés sélectionnés.

Son activation est très simple : l'utilisateur doit accéder à une playlist qu'il a créée ou à laquelle il a ajouté des chansons, cliquer sur le menu à trois points à côté de la chanson et sélectionner l'option « Add note » (Ajouter une note). Ensuite, le texte est saisi et enregistré.

La note créée sera visible par tous les utilisateurs ayant accès à la playlist, et le nom de l'auteur sera lié à son profil sous forme de lien. Cela crée un environnement de communication unique entre les auditeurs à travers leurs goûts musicaux et leurs souvenirs.

Mode course pour les passionnés de sport

De plus, une autre nouveauté annoncée par Spotify ce jour-là s'appelle Running Mode. Cette fonction sélectionne des chansons en fonction des différentes étapes de la course et passe automatiquement au morceau suivant en tenant compte de la vitesse et des préférences de l'utilisateur.

Ce mode course est actuellement disponible pour les abonnés premium de certains pays, l'entreprise continuant d'élargir les possibilités d'intégration entre l'activité physique et la musique.