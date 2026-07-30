L'industrie de l'intelligence artificielle découvre une nouvelle licorne

La startup Simile, spécialisée dans le développement de technologies d'intelligence artificielle, a bouclé avec succès son deuxième tour de table majeur en seulement cinq mois. Selon ixbt.com, l'entreprise a levé 200 millions de dollars lors d'un investissement de série B, portant sa valorisation totale à 2 milliards de dollars et obtenant officiellement le statut de licorne. Ce tour de table a été mené par Greenoaks, avec des contributions d'Index Ventures, Bain Capital Ventures et d'autres grands fonds. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La rapidité de ce financement montre que la demande et la confiance envers l'intelligence artificielle sur le marché des startups restent à un niveau élevé. Pour rappel, il y a tout juste cinq mois, Simile était sortie de sa phase de confidentialite pour annoncer une levée de fonds de série A de 100 millions de dollars dirigée par Index Ventures. Le doublement de la valeur de l'entreprise en si peu de temps confirme la forte confiance des investisseurs dans ce projet.

Comment fonctionnent les utilisateurs simulés ?

La startup Simile propose des utilisateurs simulés générés par intelligence artificielle pour les secteurs du marketing et de la recherche de produits. Cette approche permet aux entreprises de tester leurs produits dès les premières étapes grâce à divers personnages virtuels, sans la participation d'êtres humains réels. Cela accélère considérablement le processus d'analyse de marché et de design de produit.

Le projet a été fondé par Joon Sung Park, doctorant à l'Université Stanford. Son projet « Smallville », créé dans le cadre de sa thèse où des agents AI réalisaient des simulations allant jusqu'à organiser des fêtes, a servi de base à cette startup. Aujourd'hui, parmi les principaux clients de l'entreprise figurent de grands réseaux médicaux et de distribution, notamment CVS Health, qui est l'un des principaux donneurs d'ordres de la startup.

Croissance de l'industrie et perspectives d'avenir

L'objectif principal annoncé de la startup est de simuler avec précision le comportement des huit milliards d'êtres humains sur Terre. Néanmoins, de l'avis des experts, cette tâche est relativement complexe car les humains sont des créatures extrêmement imprévisibles, agissant à la fois sur la logique et les émotions. Cependant, la simulation d'utilisateurs à des fins de recherche est déjà devenue l'un des domaines les plus prometteurs pour attirer des investissements en capital-risque.

Aujourd'hui, d'autres entreprises opérant dans ce domaine attirent également l'attention des investisseurs. Notamment, la startup Aaru, qui propose des services similaires, avait obtenu en décembre dernier un investissement de série A avec une valorisation de 1 milliard de dollars. Les récentes réussites de Simile montrent que les études de marché assistées par l'intelligence artificielle deviendront un outil essentiel pour les entreprises à l'avenir.