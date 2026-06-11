Endurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océans

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Endurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océans

L'ancien ingénieur de SpaceX, Andrew Redd, a tourné son attention des technologies spatiales vers les immenses sources d'énergie situées au fond des océans. Sa startup, Endurance Energy, a levé 54 millions de dollars lors d'un tour de table de série A pour réaliser un projet utilisant l'énergie géothermique des fonds marins. Ce tour d'investissement, mené par Founders Fund, a été soutenu par 72 Ventures, Construct Capital et d'autres fonds majeurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

S'appuyant sur son expérience acquise sur les projets Dragon et Starship chez SpaceX, Redd propose une approche totalement nouvelle du problème des énergies renouvelables. Selon lui, la future source d'énergie doit non seulement être écologique, mais aussi capable de fournir une puissance de base stable 24h/24 et 7j/7. Cela est particulièrement important pour répondre aux besoins croissants des centres de données AI, des véhicules électriques et de l'industrie lourde.

Actuellement, l'énergie géothermique ne représente que 0,4 % de la consommation totale d'énergie aux États-Unis. Alors que d'autres startups comme Fervo et Zanskar effectuent des forages profonds sur terre, Endurance Energy se concentre sur les sources de chaleur situées au fond des océans. Cette méthode permet de produire d'énormes quantités d'électricité à proximité des zones densément peuplées.

L'équipe d'Endurance Energy compte actuellement 21 employés, dont plus de la moitié sont d'anciens ingénieurs de SpaceX. De plus, le vice-président de l'ingénierie de l'entreprise a précédemment travaillé chez la startup de fusion nucléaire Helion Energy. Les nouveaux fonds aideront l'entreprise à développer son premier projet de centrale électrique capable de générer des térawatts d'énergie à partir du fond des océans.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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