Deezer lance un détecteur d'IA pour Apple Music et Spotify

·26·Technologie
Deezer lance un détecteur d'IA pour Apple Music et Spotify

Le service de streaming musical Deezer a annoncé le lancement d'un outil public et gratuit conçu pour détecter les titres créés à l'aide de l'IA. Le nouveau service permet d'analyser les playlists non seulement au sein de l'écosystème Deezer, mais aussi sur d'autres plateformes populaires telles qu'Apple Music et Spotify. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En évoquant cette initiative, le PDG de Deezer, Alexis Lanternier, a souligné qu'aucune autre entreprise n'avait encore franchi une telle étape. Par conséquent, l'entreprise a décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de vérifier si leurs playlists contiennent des titres synthétiques, quelle que soit la plateforme de streaming utilisée.

Le processus de vérification est très simple : l'utilisateur se rend sur une page dédiée, sélectionne sa plateforme musicale et autorise l'accès à son compte. Ensuite, le système Deezer scanne automatiquement les playlists et indique quelles chansons ont été créées à l'aide de l'IA. Cet outil est disponible en 27 langues et prend en charge plus de 20 des services de streaming les plus courants.

Deezer lutte activement contre la musique générée par IA sur sa plateforme. L'entreprise reçoit environ 75 000 titres générés par jour, ce qui représente 44 % des téléchargements quotidiens. En 2025, plus de 13,4 millions de ces compositions ont été détectées et marquées sur la plateforme. Toutes sont exclues des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales.

Le problème s'est intensifié en raison des niveaux élevés de fraude. Selon les données de Deezer, en 2025, jusqu'à 85 % des streams générés entièrement par de la musique IA ont été utilisés à des fins frauduleuses, à savoir pour obtenir illégalement des redevances.

DeezerApple MusicSpotifyIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Microsoft signe un accord avec la startup indienne Alt CarbonMicrosoft signe un accord avec la startup indienne Alt CarbonAujourd'hui, 15:28Lutte contre la tromperie « écolo » : un nouveau service en ligne lancé en RussieLutte contre la tromperie « écolo » : un nouveau service en ligne lancé en RussieAujourd'hui, 15:27Intel perd-il le marché : AMD occupe entièrement le top 15 d'AmazonIntel perd-il le marché : AMD occupe entièrement le top 15 d'AmazonAujourd'hui, 14:59L'ère des batteries externes touche à sa fin : le PDG d'Anker fait une déclaration surprenanteL'ère des batteries externes touche à sa fin : le PDG d'Anker fait une déclaration surprenanteAujourd'hui, 14:51La Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceXLa Chine teste le moteur-fusée Mosasaurus V pour concurrencer SpaceXAujourd'hui, 14:28Endurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océansEndurance Energy lève 54 millions de dollars pour extraire de l'énergie du fond des océansAujourd'hui, 14:26
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin