Deezer lance un détecteur d'IA pour Apple Music et Spotify

Le service de streaming musical Deezer a annoncé le lancement d'un outil public et gratuit conçu pour détecter les titres créés à l'aide de l'IA. Le nouveau service permet d'analyser les playlists non seulement au sein de l'écosystème Deezer, mais aussi sur d'autres plateformes populaires telles qu'Apple Music et Spotify. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En évoquant cette initiative, le PDG de Deezer, Alexis Lanternier, a souligné qu'aucune autre entreprise n'avait encore franchi une telle étape. Par conséquent, l'entreprise a décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de vérifier si leurs playlists contiennent des titres synthétiques, quelle que soit la plateforme de streaming utilisée.

Le processus de vérification est très simple : l'utilisateur se rend sur une page dédiée, sélectionne sa plateforme musicale et autorise l'accès à son compte. Ensuite, le système Deezer scanne automatiquement les playlists et indique quelles chansons ont été créées à l'aide de l'IA. Cet outil est disponible en 27 langues et prend en charge plus de 20 des services de streaming les plus courants.

Deezer lutte activement contre la musique générée par IA sur sa plateforme. L'entreprise reçoit environ 75 000 titres générés par jour, ce qui représente 44 % des téléchargements quotidiens. En 2025, plus de 13,4 millions de ces compositions ont été détectées et marquées sur la plateforme. Toutes sont exclues des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales.

Le problème s'est intensifié en raison des niveaux élevés de fraude. Selon les données de Deezer, en 2025, jusqu'à 85 % des streams générés entièrement par de la musique IA ont été utilisés à des fins frauduleuses, à savoir pour obtenir illégalement des redevances.