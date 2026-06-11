L'ère des batteries externes touche à sa fin : le PDG d'Anker fait une déclaration surprenante

Steven Yang, fondateur et PDG d'Anker Innovations, a déclaré que le marché des batteries externes pourrait disparaître complètement à l'avenir. Le dirigeant a cité le sort des lecteurs MP3, des lecteurs cassettes et des lecteurs CD comme exemples. Selon lui, la plupart des catégories d'électronique grand public vivent environ dix ans, de leur adoption massive jusqu'à leur sortie du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien qu'Anker ait longtemps été associé aux batteries externes, l'entreprise dépend désormais moins de ce segment. À la fin de 2025, le chiffre d'affaires d'Anker a augmenté de 23,5 pour cent, atteignant près de 4,2 milliards de dollars. Alors que les chargeurs et les systèmes de stockage d'énergie représentent la moitié des revenus, les powerbanks traditionnels ne sont plus la principale source de revenus.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint près d'un milliard de dollars, bien que le bénéfice net ait légèrement diminué. Auparavant, des représentants de l'entreprise avaient admis qu'une gamme de produits trop étendue avait eu un impact négatif sur le contrôle qualité. Selon les rapports, rien qu'en 2024, il y avait environ 100 modèles différents de powerbanks dans le catalogue de l'entreprise.

Selon Steven Yang, l'avenir du marché sera déterminé par le développement des batteries intégrées aux smartphones et autres appareils mobiles. Si l'autonomie des gadgets continue d'augmenter, le besoin de batteries externes séparées diminuera inévitablement de manière significative.