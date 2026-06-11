Microsoft signe un accord avec la startup indienne Alt Carbon

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Microsoft signe un accord avec la startup indienne Alt Carbon

Microsoft a signé un contrat de trois ans avec la startup indienne Alt Carbon. Selon l'accord, le géant de la technologie achètera des crédits pour l'élimination d'environ 37 000 tonnes de carbone de l'atmosphère. Il s'agit du premier projet majeur de Microsoft en Asie basé sur la technologie d'altération forcée des roches (enhanced rock weathering), rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alt Carbon s'est engagé à séquestrer 36 920 tonnes métriques de dioxyde de carbone d'ici 2029 dans le cadre du projet Darjeeling Revival dans l'est de l'Inde. Microsoft conserve également le droit d'acheter des crédits supplémentaires si la startup atteint les objectifs fixés. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de développement durable et de lutte contre le changement climatique de Microsoft.

Fondée à Bengaluru en 2023, la startup Alt Carbon accélère les réactions chimiques naturelles capturant le dioxyde de carbone en épandant du basalte broyé et d'autres roches silicatées sur des terres agricoles. Actuellement, l'entreprise collabore avec plus de 35 000 agriculteurs sur 80 000 acres au Bengale-Occidental.

Selon Sparsh Agarwal, cofondateur d'Alt Carbon, les négociations avec Microsoft ont duré plus d'un an et ont fait l'objet d'examens scientifiques rigoureux. Microsoft a exigé des mesures strictes de suivi, de rapport et de vérification (MRV) pour l'échange de données et la quantification du carbone. Bien que les offres soient nombreuses dans ce secteur, cet accord est important pour le marché en raison de la rareté des projets vérifiés et commercialement évolutifs.

À ce jour, Alt Carbon a émis près de 10 000 crédits carbone grâce à sa technologie d'altération des roches, ce qui représente le chiffre le plus élevé au monde dans ce domaine. D'ici la fin de l'année, la startup prévoit d'émettre 15 000 crédits supplémentaires. Les crédits dans le cadre de l'accord avec Microsoft seront enregistrés via le registre Isometric.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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