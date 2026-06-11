Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26

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Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26

Samsung a publié une nouvelle mise à jour du firmware pour les smartphones Galaxy S25. Cette mise à jour ajoute à l'appareil deux nouvelles fonctionnalités Galaxy AI qui n'étaient auparavant attendues que sur la gamme Galaxy S26. Il s'agit des capacités Prioritise Notifications et File Summaries. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour des raisons inconnues, ces fonctionnalités n'avaient pas été incluses dans la version finale de One UI 8.5 pour le Galaxy S25. Cependant, Samsung a corrigé cette lacune via la mise à jour de sécurité de juin. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter des dernières capacités d'IA.

La fonction Prioritise Notifications utilise l'IA pour analyser les notifications et placer automatiquement les messages les plus importants en haut de la liste. Cela permet aux utilisateurs de ne pas manquer les événements importants et de ne pas se laisser distraire par des messages secondaires.

La deuxième nouveauté est la fonction File Summaries, conçue pour travailler avec des documents. Le système crée un résumé des fichiers au format PDF et TXT. Cela aide les utilisateurs à se familiariser rapidement avec le contenu principal sans avoir à lire intégralement de longs textes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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