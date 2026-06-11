Quantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaire

Quantum Space, une startup qui prévoit de créer des vaisseaux spatiaux hautement manœuvrables pour l'armée américaine, a annoncé son entrée en bourse via une SPAC (société d'acquisition à vocation spécifique) dans le cadre d'un accord de 1,2 milliard de dollars. Bien que cette méthode, devenue populaire dans le secteur spatial en 2021, ait échoué pour de nombreux investisseurs, des projets comme Rocket Lab et Planet ont prouvé leur valeur. Désormais, Quantum Space souhaite suivre cette voie en profitant de la vague d'investissements créée par SpaceX et d'autres géants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le fondateur de l'entreprise, Kam Ghaffarian, avait déjà lancé avec succès le projet Intuitive Machines. Valorisé aujourd'hui à 6,4 milliards de dollars, ce projet envoie des missions robotisées sur la Lune. Avec son nouveau projet, Ghaffarian vise à répondre au besoin croissant de l'US Space Force en véhicules interorbitaux capables de manœuvrer avec d'autres appareils.

L'ancien administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a été nommé à la direction de Quantum Space. Selon lui, l'entreprise se concentrera principalement sur la sécurité nationale. Actuellement, la startup participe à six programmes gouvernementaux, dont un projet de vol vers la Lune. Bridenstine prévoit d'utiliser son expérience politique et sectorielle pour remporter d'importants contrats publics.

Le vaisseau spatial de l'entreprise, nommé Ranger, a été conçu comme un concurrent des appareils de nouvelle génération russes et chinois. Contrairement à la plupart des satellites, Ranger disposera d'importantes réserves de carburant, lui permettant de rester longtemps sur des orbites élevées pour surveiller les satellites rivaux. Il est également prévu qu'il puisse être ravitaillé en carburant dans l'espace.

Quantum Space a déjà été sélectionné pour rejoindre le contrat Andromeda de 6,2 milliards de dollars. Ce projet vise à créer des appareils de renseignement spatial. La mission principale de l'entreprise sera de décrocher des commandes pour des missions réellement financées à partir de 2030.