Deezer lance un outil pour détecter la musique générée par IA

La prolifération de la musique générée par l'intelligence artificielle (IA) sur les services de streaming alimente les inquiétudes concernant le droit d'auteur et la fraude. Alors que de nombreuses plateformes n'ont pas encore fourni d'outils efficaces pour résoudre ce problème, Deezer a pris l'initiative. L'entreprise a introduit un nouvel outil gratuit qui scanne les playlists sur diverses plateformes de streaming pour identifier les titres produits par l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce détecteur en ligne prend en charge 27 langues et permet aux utilisateurs de 20 plateformes populaires, dont Spotify, Apple Music, SoundCloud et YouTube Music, de vérifier si leurs playlists contiennent de la musique synthétique. Alors que des concurrents comme Apple Music et Spotify se limitent actuellement à des méthodes de marquage (tagging), Deezer supprime activement ces titres des recommandations et des playlists éditoriales.

Pour utiliser le nouvel outil, il suffit de se rendre sur le site dédié de Deezer, de sélectionner votre service de streaming et d'autoriser l'accès à vos playlists. Le système scanne la playlist et communique les résultats. Le PDG de Deezer, Alexis Lanternier, a souligné que l'entreprise est leader en matière de transparence dans le streaming musical depuis un an et demi, et a désormais rendu cette fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs de la plateforme.

Selon Deezer, près de 44 % de la nouvelle musique téléchargée sur la plateforme est créée à l'aide de l'IA. Environ 75 000 titres générés par IA sont ajoutés au système chaque jour, soit plus de 2 millions par mois. Fait intéressant, la part d'écoute de cette musique est très faible (1-3 %), et 85 % de ces titres sont considérés comme frauduleux et privés de monétisation.

L'entreprise prévoit de prendre des mesures plus strictes à l'avenir, comme la mise à jour des politiques des fournisseurs ou la suppression complète de la musique générée par IA. À cet égard, Deezer devrait suivre la voie de Bandcamp, qui a interdit la musique générée par IA plus tôt cette année.