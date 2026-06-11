Deezer lance un outil pour détecter la musique générée par IA

·19·Technologie
Deezer lance un outil pour détecter la musique générée par IA

La prolifération de la musique générée par l'intelligence artificielle (IA) sur les services de streaming alimente les inquiétudes concernant le droit d'auteur et la fraude. Alors que de nombreuses plateformes n'ont pas encore fourni d'outils efficaces pour résoudre ce problème, Deezer a pris l'initiative. L'entreprise a introduit un nouvel outil gratuit qui scanne les playlists sur diverses plateformes de streaming pour identifier les titres produits par l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ce détecteur en ligne prend en charge 27 langues et permet aux utilisateurs de 20 plateformes populaires, dont Spotify, Apple Music, SoundCloud et YouTube Music, de vérifier si leurs playlists contiennent de la musique synthétique. Alors que des concurrents comme Apple Music et Spotify se limitent actuellement à des méthodes de marquage (tagging), Deezer supprime activement ces titres des recommandations et des playlists éditoriales.

Pour utiliser le nouvel outil, il suffit de se rendre sur le site dédié de Deezer, de sélectionner votre service de streaming et d'autoriser l'accès à vos playlists. Le système scanne la playlist et communique les résultats. Le PDG de Deezer, Alexis Lanternier, a souligné que l'entreprise est leader en matière de transparence dans le streaming musical depuis un an et demi, et a désormais rendu cette fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs de la plateforme.

Selon Deezer, près de 44 % de la nouvelle musique téléchargée sur la plateforme est créée à l'aide de l'IA. Environ 75 000 titres générés par IA sont ajoutés au système chaque jour, soit plus de 2 millions par mois. Fait intéressant, la part d'écoute de cette musique est très faible (1-3 %), et 85 % de ces titres sont considérés comme frauduleux et privés de monétisation.

L'entreprise prévoit de prendre des mesures plus strictes à l'avenir, comme la mise à jour des politiques des fournisseurs ou la suppression complète de la musique générée par IA. À cet égard, Deezer devrait suivre la voie de Bandcamp, qui a interdit la musique générée par IA plus tôt cette année.

DeezerIntelligence ArtificielleSpotifyApple MusicTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireQuantum Space veut reproduire le succès de SpaceX via une SPAC militaireAujourd'hui, 16:58Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Le Samsung Galaxy S25 reçoit des fonctionnalités exclusives au Galaxy S26Aujourd'hui, 16:56TSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasTSMC à la limite de ses capacités : 175 000 plaquettes par mois ne suffisent pasAujourd'hui, 16:55Liste des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfantsListe des pays interdisant les réseaux sociaux aux enfantsAujourd'hui, 16:25Le prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordLe prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau recordAujourd'hui, 16:25Waymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxisWaymo annonce l'abonnement payant Waymo Premier pour son service de robotaxisAujourd'hui, 16:24
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin