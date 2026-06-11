L'opérateur T2 permet d'échanger des minutes et des gigaoctets contre des billets Aeroexpress

·23·Technologie
L'opérateur T2 permet d'échanger des minutes et des gigaoctets contre des billets Aeroexpress

L'opérateur mobile russe T2 (anciennement Tele2) a lancé un nouveau service pour ses abonnés à l'occasion de la saison des vacances. Les utilisateurs peuvent désormais échanger leurs minutes et gigaoctets cumulés contre des billets pour les trains et bus Aeroexpress. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Pour utiliser le service, il suffit d'ouvrir l'application mobile T2 et d'appuyer sur le bouton « Échanger ». Le système génère alors automatiquement un code QR. Ce code peut être scanné aux tourniquets des terminaux Aeroexpress ou dans les bus desservant les aéroports pour régler le trajet.

Les billets obtenus en échange de trafic internet et de minutes sont valables sur tous les itinéraires principaux. Cette option couvre non seulement les trains à grande vitesse, mais aussi les bus express circulant entre les aéroports et les stations de métro.

Cette nouveauté s'inscrit dans la stratégie de l'opérateur visant à étendre son écosystème et à permettre aux clients d'utiliser plus efficacement leurs ressources numériques. Auparavant, l'entreprise avait déjà introduit des fonctions permettant d'échanger des gigaoctets contre du café, des billets de cinéma et d'autres services.

T2Tele2AeroexpressGigaoctetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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