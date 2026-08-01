Un homme âgé accusé du vol de 100 chevaux acquitté par le tribunal

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Un homme âgé accusé du vol de 100 chevaux acquitté par le tribunal

Le verdict prononcé à l'encontre de Rahat Sarsenov, un gardien de chevaux de 60 ans dans la région d'Aqtöbe au Kazakhstan, a été annulé par la cour d'appel. Selon la décision du tribunal, l'homme a été libéré dans la salle d'audience même.

Auparavant, Sarsenov avait été condamné à 7 ans de prison pour le vol de 100 chevaux, suite à une plainte déposée par le propriétaire de la ferme. En outre, il avait l'obligation de réparer un préjudice s'élevant à 30 millions de tenges.

Cependant, après un nouvel examen de l'affaire en instance d'appel, de nouvelles preuves ont été étudiées. Il a ainsi été établi qu'en réalité, un seul cheval avait disparu de la ferme et non 100. Sur cette base, le jugement précédent a été annulé et Sarsenov a été acquitté.

Selon ses proches, Sarsenov travaillait comme gardien de chevaux dans la même ferme depuis 1994. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral, il a obtenu un handicap de groupe II, souffrant de mouvements limités des membres et de difficultés à parler.

Sa sœur, Altinay Sarsenova, a souligné que la plainte contre son frère avait été déposée alors qu'il se trouvait dans un état grave. En raison de sa mauvaise santé et de la peur, il a signé certains documents sans en comprendre pleinement le contenu. Les membres de la famille ont également affirmé avoir découvert plus tard que leur maison avait été mise en gage.

Lors de l'audience, Rahat Sarsenov n'a pas pu retenir ses émotions. Incapable d'exprimer pleinement ses pensées en raison de ses difficultés d'élocution, l'homme n'a pas pu cacher ses larmes. Son épouse, également handicapée du groupe II, a affirmé que son mari avait été puni injustement.

Suite à la décision de la cour d'appel, Sarsenov a été libéré de la grave accusation qui pesait sur lui depuis plusieurs années.

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Charos
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