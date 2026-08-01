Comment Uber bâtit son empire sur le marché des véhicules autonomes

Au cours des deux dernières années, Uber a établi des partenariats stratégiques avec plus de trente entreprises de technologie de transport autonome, en réalisant des investissements directs dans celles-ci. Selon TechCrunch, ces mesures témoignent des grands projets internationaux de la grande plateforme de transport et pourraient transformer radicalement le marché du transport de passagers à l'avenir. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les épreuves du passé et le tournant stratégique

À l'origine, Uber développait et testait de manière indépendante des technologies de transport autonome. Sous la direction de Travis Kalanick, la division Uber Advanced Technologies Group (ATG) a été créée en 2014, recrutant des dizaines de chercheurs du programme de robotique de l'Université Carnegie Mellon. Deux ans plus tard, l'entreprise a acquis Otto, une startup de camions autonomes fondée par des ex-ingénieurs de Google.

Cependant, les tests lancés en 2016 dans les rues de Californie, de Pittsburgh et d'Arizona ont été suspendus à la suite de trois événements majeurs : un procès intenté par Waymo, la démission de Kalanick en 2017 et un accident mortel impliquant un Volvo XC90 en mode autonome à Tempe, en Arizona, en 2018. Après cette tragédie, l'entreprise a entièrement revu ses activités.

Nouvelle direction et retour sur le marché

Après la prise de fonction de Dara Khosrowshahi à la tête de l'entreprise, Uber a adopté une stratégie complètement nouvelle. En 2020, l'entreprise a abandonné tous ses projets risqués de grande envergure pour se concentrer sur ses activités principales, à savoir les taxis avec chauffeur et la livraison. À cette époque, la division Uber ATG a été vendue à Aurora , et des actifs ont été cédés à des projets tels que Lime et Joby Aviation. Néanmoins, Uber a conservé ses parts dans ces entreprises.

Deux ans plus tard, Uber a progressivement fait son retour sur le marché des véhicules autonomes et, d'ici 2024, le nombre d'accords dans ce domaine a fortement augmenté. Notamment, Uber entretient des liens étroits avec Aurora depuis la vente d'Uber ATG. Aujourd'hui, selon les données réglementaires, l'entreprise détient une part importante des actions d'Aurora.

Partenariats actuels et perspectives d'avenir

De nouvelles opportunités s'ouvrent dans le cadre de partenariats technologiques. Uber Freight, une entreprise de logistique détachée en tant qu'entreprise indépendante en 2018, a signé un accord de partenariat pluriannuel avec Aurora en juin 2024. En mai 2025, ces entreprises ont annoncé que des camions autonomes pilotés par Aurora effectuaient des trajets entre Dallas et Houston via la plateforme Uber Freight.

Le développement de l'industrie du transport autonome devrait réduire les coûts des services de logistique et de transport de passagers à l'échelle mondiale tout en améliorant les niveaux de sécurité. Uber vise à intégrer ces technologies dans ses services principaux grâce à son écosystème étendu. TechCrunch souligne qu'il suivra régulièrement tous les changements dans cette direction.