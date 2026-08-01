Roberto De Zerbi s'exprime sur l'avenir de Richarlison

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a reconnu qu'il existait des incertitudes quant à savoir si l'attaquant brésilien Richarlison restera dans l'équipe après le mercato estival. Selon Goal.com, bien que le joueur ait prouvé sa valeur sur le terrain en marquant le but de la victoire dans les derniers instants du match de la Sydney Super Cup contre Chelsea, son avenir au sein du club du nord de Londres reste flou. C'est ce qu'annonce Goal.com .

S'exprimant lors d'une conférence de presse après le match amical disputé à l'Accor Stadium en Australie, le technicien italien s'est ouvertement exprimé sur la situation entourant l'ancien joueur d'Everton. De Zerbi a souligné qu'il ne savait pas exactement ce qui se passerait dans les semaines à venir, mais qu'il estimait beaucoup Richarlison, tant comme footballeur que comme homme.

Incertitude et hésitation du joueur

Il est apparu que le problème principal réside dans les doutes de Richarlison lui-même quant à son engagement envers le projet de Tottenham. Arrivé à l'été 2022 en provenance d'Everton pour 50 millions de livres sterling plus 10 millions de livres de bonus, et ayant contribué à la victoire en Ligue Europa lors de la saison 2024-2025, l'avenir de l'attaquant est actuellement incertain.

Lorsqu'on a demandé à De Zerbi si un club avait officiellement demandé le transfert du joueur, il a admis que les signaux émanant du joueur étaient mitigés. Selon l'entraîneur, Richarlison sème la confusion en exprimant parfois le désir de rester et d'autres fois de partir, mais ils discuteront certainement de cette question.

Difficultés de la saison et buts décisifs

La saison dernière a été plutôt difficile pour Tottenham et, en raison de l'instabilité de l'équipe, Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur fin mars en remplacement d'Igor Tudor. Il a accompli une mission de sauvetage en aidant l'équipe à se maintenir en Premier League, terminant la saison à la 17e place. Malgré ces turbulences, l'attaquant brésilien a réussi à inscrire 12 buts au cours de la saison.

De Zerbi comprend bien qu'il est difficile de trouver un buteur aussi fiable sur le marché des transferts actuel. Selon lui, l'éthique de travail et l'approche sérieuse de l'entraînement de Richarlison font de lui un joueur extrêmement important pour l'équipe, car il sait pertinemment comment marquer des buts.

L'entraîneur italien a ajouté qu'il n'y avait aucune critique à formuler concernant les performances du joueur sur le terrain, et que ses coéquipiers, le club et le staff technique l'apprécient pour son travail acharné au quotidien.