Les agents Coinbase peuvent désormais trader indépendamment et payer pour des services

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Les agents Coinbase peuvent désormais trader indépendamment et payer pour des services

Alors que le trafic des agents d'IA sur Internet dépasse celui des humains, Coinbase a introduit un nouvel outil qui exécute des opérations au nom des utilisateurs. Quelques jours après que Robinhood a annoncé une fonctionnalité similaire, Coinbase a lancé ses propres agents. Ces agents ne se contentent pas d'exécuter des transactions, ils peuvent aussi payer indépendamment pour des recherches premium. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les utilisateurs peuvent intégrer l'agent à leurs comptes principaux ou l'utiliser dans un environnement "sandbox" séparé pour des raisons de sécurité. L'agent peut rééquilibrer des portefeuilles, suivre des thèses d'investissement ou fournir des conseils sur le trading de cryptomonnaies en utilisant des outils professionnels comme les graphiques TradingView sur la plateforme Coinbase Advanced. Actuellement, le système fonctionne sur le marché spot et les dérivés, avec des projets d'ajouter des actions et des marchés de prédiction à l'avenir.

Le nouvel outil utilise le protocole de paiement ouvert x402 développé en collaboration avec AWS, Anthropic, Circle et Near. Cette norme permet à l'agent de payer pour des données de recherche premium et de la puissance de calcul sans nécessiter de connexion ou d'abonnement. Coinbase a également permis d'utiliser ces agents sur des plateformes comme ChatGPT ou Claude via un serveur MCP.

Selon Lincoln Murr, représentant de Coinbase, l'entreprise crée des produits pour un avenir où une grande partie d'Internet sera gérée par des agents. Parallèlement, des géants comme Visa et OpenAI travaillent également sur les paiements par agents. Le Conseil de stabilité financière (FSB) souligne la nécessité de mesures de protection solides pour atténuer les risques liés au développement de ces technologies.

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Nodirbek Razzokov
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