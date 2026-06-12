SpaceX réalise une introduction en bourse historique : prix de l'action fixé à 135 dollars

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SpaceX réalise une introduction en bourse historique : prix de l'action fixé à 135 dollars

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a officiellement confirmé avoir levé 75 milliards de dollars grâce à la vente de ses actions. Avant de commencer les transactions sur la bourse Nasdaq, l'entreprise a fixé le prix de chacune de ses 555,6 millions d'actions à 135 dollars. Ce chiffre fait du projet SpaceX la plus grande introduction en bourse de l'histoire. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Avec ce résultat, SpaceX a largement battu le record de 24,9 milliards de dollars établi par Saudi Aramco en 2019. Cette opération devrait faire d'Elon Musk le premier trillionnaire au monde. La société sera cotée sous le ticker SPCX et l'intérêt des investisseurs serait extrêmement élevé.

Si la demande dépasse les attentes, les banquiers auront la possibilité de mettre sur le marché 83,3 millions d'actions supplémentaires. Cela représenterait 11 milliards de dollars de capital supplémentaire pour l'entreprise. Des plateformes d'analyse comme Hyperliquid prédisent que le cours de l'action augmentera de 20 pour cent dès le premier jour de cotation.

À long terme, SpaceX doit réaliser une série de projets d'ingénierie complexes pour justifier sa valorisation massive. Il s'agit notamment de construire le plus grand système de fusée réutilisable au monde et d'établir une nouvelle usine de fabrication de puces aux États-Unis.

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Nodirbek Razzokov
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