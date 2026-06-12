Moto G Max avec appareil photo 200 MP et protection IP69 dévoilé

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Moto G Max avec appareil photo 200 MP et protection IP69 dévoilé

Motorola a officiellement dévoilé son nouveau smartphone Moto G Max au Brésil. L'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution 1,5K, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 5000 nits. L'écran est protégé par du Gorilla Glass 7i. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La partie matérielle du smartphone est basée sur le chipset MediaTek Dimensity 6400. En termes de mémoire, l'appareil est doté de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage interne. Le boîtier du Moto G Max ne mesure que 7,38 mm d'épaisseur et pèse 183 grammes.

Concernant les capacités de l'appareil photo, le module principal se compose de capteurs de 200 MP et 8 MP. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 32 MP est prévue. L'appareil dispose d'une batterie de 5200 mAh et prend en charge la technologie de charge 33 W.

Le Moto G Max est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme unique IP69. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo avec la technologie Dolby Atmos, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et du système d'exploitation Android 16. Le nouveau modèle a été lancé sur le marché brésilien au prix d'environ 490 dollars.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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