Red Magic prépare le premier smartphone avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 185 Hz

De nouvelles informations sont apparues concernant la prochaine génération de la gamme Red Magic, appartenant à la marque Nubia. Des initiés rapportent que l'entreprise se prépare à lancer un smartphone doté d'une toute nouvelle génération d'écrans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'initié Digital Chat Station, la résolution d'affichage du nouvel appareil sera au format 2K. Plus important encore, cet écran se distingue par la prise en charge d'un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Ce chiffre devrait constituer un record sur le marché des smartphones.

Jusqu'à présent, les panneaux OLED avec une résolution 2K dans les smartphones avaient généralement un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Avec sa nouvelle technologie, Red Magic vise à établir une nouvelle norme dans le segment des smartphones de jeu.

Pour information, Digital Chat Station avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro. Il a également été l'un des premiers à rapporter que le Realme GT 7 Pro serait équipé d'un écran Samsung et que la puce Dimensity 9400 sortirait avant la plateforme Snapdragon 8 Elite.