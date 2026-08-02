Lionel Messi fait son retour avec l'Inter Miami

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Lionel Messi fait son retour avec l'Inter Miami

Lionel Messi, le capitaine de l'Inter Miami, club américain, se prépare à faire son grand retour sur les terrains. Selon GOAL.com, l'attaquant argentin a été inclus dans le groupe pour le match de la Conférence Est contre le Columbus Crew et commencera sur le banc des remplaçants. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

Pour rappel, l'octuple Ballon d'Or a foulé les terrains pour la dernière fois le 19 juillet avec l'équipe nationale argentine. Après une défaite en finale de Coupe du Monde, le joueur a bénéficié de deux semaines de repos, ce qui lui a également fait manquer le All-Star Game de la MLS.

Nouvelles stars et changements dans l'effectif

Rodrigo De Paul, qui a évolué aux côtés de Messi en sélection argentine, a également rejoint l'équipe. Il débutera cette rencontre dans le onze titulaire. Fait notable, De Paul partagera pour la première fois la pelouse avec le légendaire milieu de terrain brésilien Casemiro sous les couleurs du club de Miami. Lors de la dernière journée contre Montréal, Casemiro avait laissé une impression très positive aux supporters lors de ses débuts.

Un autre joueur d'expérience de l'équipe, Luis Suárez, est également en grande forme. Sous la houlette du nouvel entraîneur Guillermo Hoyos, l'attaquant uruguayen semble retrouver une seconde jeunesse. Suárez a réussi à inscrire six buts lors de ses trois derniers matches. Notamment, la semaine dernière face à Montréal, il a transformé un penalty pour offrir la victoire à son équipe. Il forme un duo offensif redoutable avec Germán Berterame.

Des matches cruciaux s'annoncent

Le retour de Lionel Messi est une excellente nouvelle pour l'Inter Miami, d'autant plus que l'équipe doit lutter sur deux fronts majeurs pour la suite de la saison. Dans la course au Supporters' Shield, chaque point compte énormément pour l'équipe.

Après la rencontre de samedi, l'Inter Miami tournera immédiatement son attention vers la scène internationale. Mercredi, l'équipe affrontera l'Atlético San Luis en Leagues Cup. Un calendrier chargé et des matches intenses attendent l'équipe.

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Jahongir Tursunov
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