Une GeForce RTX 5060 Ti accidentée réparée avec succès

Chaque jour apporte son lot d'actualités passionnantes dans le monde de la technologie, mais le travail de cet artisan chinois mérite véritablement l'attention. Selon ixbt.com, un spécialiste a réussi à réparer et à donner une seconde vie à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti qui avait été impliquée dans un accident de voiture et s'était presque pliée en deux. Cet événement insolite démontre une fois de plus la durabilité des composants informatiques modernes et les possibilités de la réparation professionnelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les détails de l'événement, un réparateur en électronique chinois connu sous le pseudonyme de Brother Zhang a reçu un accélérateur graphique gravement endommagé. Lors de l'accident, le choc violent a provoqué une forte déformation du système de refroidissement et de la plaque de dissipation thermique de l'appareil. La carte graphique était dans un état effrayant, comme si quelqu'un l'avait pliée en deux. Cependant, le processus de démontage de l'appareil a révélé des résultats positifs inattendus.

Processus de réparation et tests

L'inspection du spécialiste a montré que, malgré son apparence effrayante, le circuit imprimé principal (PCB) n'était pas si gravement plié. Plus important encore, aucun signe de court-circuit n'a été détecté. Après avoir redressé soigneusement la carte, la carte graphique a démarré et a même affiché une image à l'écran. Néanmoins, les problèmes n'étaient pas terminés : après l'installation d'un pilote spécial, le système a commencé à planter, bien qu'aucun dysfonctionnement n'ait été détecté lors des diagnostics de la mémoire.

Pour éliminer la cause du dysfonctionnement, il a dessoudé et ressoudé fermement la puce de mémoire Samsung située près de la zone la plus touchée. Ce processus complexe a porté ses fruits et le système a commencé à reconnaître correctement l'appareil. Le système de refroidissement d'origine étant inutilisable, les tests ont été réalisés à l'aide d'un radiateur partiellement réparé et de deux ventilateurs externes.

Pourquoi a-t-il été possible de sauver la carte graphique ?

Pendant les tests, la GeForce RTX 5060 Ti réparée a montré d'excellents résultats. Elle a réussi un test de résistance complexe avec une stabilité de 98,9 %. La température du GPU n'a pas dépassé 67 degrés et celle des puces mémoire n'a pas dépassé 68 degrés. Selon le spécialiste, ce succès est largement dû à la conception spécifique du modèle RTX 5060 Ti.

Le fait est que cette carte graphique possède un circuit imprimé relativement court, et l'impact principal est tombé précisément sur le système de refroidissement qui dépassait de sa bordure. Si les dommages avaient directement touché le processeur graphique ou provoqué de graves fissures dans le circuit imprimé, la réparation de l'appareil aurait été impossible ou économiquement dénuée de sens.