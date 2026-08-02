Le processeur Snapdragon 8 Elite surpasse tous ses rivaux grâce à un refroidissement puissant

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Le processeur Snapdragon 8 Elite surpasse tous ses rivaux grâce à un refroidissement puissant

À une époque où la technologie des appareils mobiles évolue rapidement, l'un des principaux problèmes auxquels font face les fabricants est la surchauffe et le phénomène de throttling qui en découle. Selon ixbt.com, une expérience insolite menée par un passionné de technologie a clairement démontré à quel point le véritable potentiel des processeurs mobiles est bridé par les limites thermiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informant.

Au cours de l'expérience menée par l'utilisateur Reddit ntsow, une méthode inattendue a été choisie pour tester le processeur Snapdragon 8 Elite intégré au smartphone ZTE Nubia Z70 Ultra. Afin d'éliminer complètement le problème de surchauffe du corps du smartphone, deux grands ventirads, généralement conçus pour les processeurs de PC de bureau, y ont été raccordés.

Une expérience insolite et ses détails

Durant l'expérience, le spécialiste a placé deux refroidisseurs sur le smartphone : l'un a été installé sur le panneau arrière de l'appareil et l'autre directement du côté de l'écran. Bien que cette publication intéressante ait été supprimée par la suite, ses résultats ont rapidement fait le tour d'Internet et ont attiré l'attention des experts.

Grâce à ce système de refroidissement surpuissant, le throttling sur le processeur Snapdragon 8 Elite a été presque totalement éliminé. Lors du test 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, l'indice de stabilité de l'appareil a atteint 99 %. De plus, les résultats du Solar Bay Extreme Stress Test ont également affiché une stabilité de 99,2 %, confirmant que les performances ne chutent pas même lors de charges maximales.

Résultats et perspectives d'avenir

Selon les résultats publiés, dans des conditions de refroidissement aussi extrêmes, le Snapdragon 8 Elite a réussi à surpasser tous les processeurs mobiles phares actuels sous une charge prolongée, y compris les puces Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro et MediaTek Dimensity 9500. Il convient de noter qu'il s'agit ici de performances de base, car les pics de performances des SoC phares modernes restent encore plus élevés.

Cette expérience fascinante a prouvé une fois de plus à quel point le véritable potentiel des plateformes mobiles dépend du régime thermique. Si le processeur ne se heurte pas à des limitations thermiques, il peut fonctionner de manière stable beaucoup plus longtemps à ses hautes fréquences et sans aucune perte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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