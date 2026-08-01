Xiaomi annonce son nouveau flagship doté d'un écran 185 Hz

La marque Xiaomi a dévoilé des informations officielles concernant le Redmi K100 Pro Max, considéré comme l'un de ses appareils mobiles les plus avancés. Selon le média ixbt.com, le président de l'entreprise, Lu Weibing, a révélé les principales spécifications techniques et capacités du futur flagship avant même la date de présentation, l'appareil se distinguant par un accent mis sur des performances extrêmes et des capacités de jeu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un écran aux dimensions records et des capacités de jeu

Il est indiqué que la présentation est fixée au soir du 11 août, et que le processus de précommande pour l'appareil a déjà débuté. Le nouveau smartphone est remarquable car il possède, pour la première fois dans l'histoire de Xiaomi, un panneau OLED de jeu avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Cet écran prend en charge un taux de 185 images par seconde dans plus de trente jeux populaires.

Afin d'élargir encore les capacités de l'affichage, l'appareil intègre des technologies d'augmentation de la fréquence d'images et de mise à l'échelle de l'image, qui peuvent fonctionner en parallèle simultanément. De plus, la fréquence d'échantillonnage tactile de la couche de l'écran atteint 480 Hz, ce qui améliore considérablement la vitesse de réponse aux touchers.

Matériel puissant et intelligence artificielle

Le système de gestion du smartphone repose sur le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabriqué selon le processus technologique de deuxième génération à 3 nm. Pour garantir de hautes performances, une puce d'intelligence artificielle (IA) spéciale appelée D2, responsable du traitement graphique, est associée à cette plateforme.

Selon Lu Weibing, grâce à cette configuration, l'appareil a réussi à marquer environ 4,56 millions de points lors du test de référence AnTuTu. Ce chiffre devrait constituer le tout meilleur résultat parmi tous les appareils fonctionnant sur la base de ce processeur.

Solutions spéciales pour les joueurs et son

Les besoins des joueurs mobiles ont fait l'objet d'une attention particulière lors de la création de l'appareil. En particulier, le smartphone est équipé d'un système d'antenne amélioré spécial qui réduit considérablement les retards de réseau Internet dans les jeux en ligne.

La question de la qualité audio a également reçu une attention particulière : le nouveau flagship a reçu un système sonore doté de réglages acoustiques Sound by Bose. Ce système permet d'entendre clairement les bruits de pas et les tirs pendant le jeu et d'identifier rapidement leur direction.