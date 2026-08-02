Des fondateurs de start-up londoniens s'opposent à la culture de Silicon Valley

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Des fondateurs de start-up londoniens s'opposent à la culture de Silicon Valley

Six jeunes entrepreneurs basés dans l'est de Londres ont fondé un projet unique, loin des hacker houses traditionnelles de San Francisco. London Island Founder House (ou plus brièvement Lift House) selon les participants, ce lieu est une alternative à la culture "hustle" brutale qui impose des heures de travail excessives. L'objectif principal du projet n'est pas de travailler sous la pression de spectacles de courte durée ou d'un "Demo Day après 12 semaines", mais bien d'améliorer la qualité de vie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com et d'autres sources technologiques, ce bâtiment de six étages situé au bord de l'eau a ouvert ses portes en mars de cette année, et ses fondateurs Rowan Aldean et son épouse Zahraa y vivent depuis le mois de mai. Rowan a vendu sa précédente entreprise pour des millions de dollars l'année dernière et dirige actuellement une start-up d'applied AI qui aide les entreprises à intégrer des agents. Comme toutes les hacker houses, Lift House sert à la fois d'espace de travail et de coliving.

Différences entre l'écosystème londonien et Silicon Valley

À San Francisco, il est courant que des dizaines ou des centaines de ces maisons fonctionnent illégalement dans des entrepôts, organisant des événements somptueux ou des marathons de travail non-stop de 72 heures. Cependant, cette approche n'est pas pertinente au Royaume-Uni. Rowan Aldean a cité l'exemple de l'entreprise londonienne à succès DeepMind, soulignant qu'elles ont remporté des prix Nobel et créé de nouvelles innovations sans aucun bruit.

Aujourd'hui, une nouvelle tendance appelée "Londonmaxxing", axée sur l'optimisation de tout, gagne en popularité sur la scène technologique londonienne. L'écosystème de la capitale britannique n'a pas le style ostentatoire et start-up-bro de San Francisco, mais ses fondateurs aspirent également à un succès massif, à la richesse et à la domination du marché. Selon Dealroom, les start-up londoniennes basées sur l'AI ont réussi à lever 12 milliards de dollars rien qu'en 2026.

Succès financier et projets d'avenir

Il est rapporté que les start-up londoniennes ont levé un total de 14,7 milliards de dollars d'investissements, dont six entreprises ont amassé plus de 500 millions de dollars. Parmi ces entreprises prospères figurent Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence et Isomorphic Labs. Il est particulièrement remarquable que les trois dernières aient été fondées par d'anciens employés de DeepMind.

Cette ascension dans le domaine de l'AI inspire la communauté technologique du Royaume-Uni et encourage la jeune génération, comme les résidents de Lift House, à viser de grands sommets. La durée de séjour dans le lieu est flexible, certains prévoyant d'y rester un mois, d'autres plus de six mois. Ils achètent leur propre nourriture, cuisinent ensemble et se partagent les tâches ménagères.

Contrairement aux normes des start-up de San Francisco, les résidents de Lift House donnent la priorité à l'équilibre entre ambition et vie privée. Cela témoigne de l'émergence d'une culture totalement nouvelle et saine de l'entrepreneuriat technologique au Royaume-Uni.

Hacker HouseStart-upIntelligence ArtificielleLondresTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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