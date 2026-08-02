Xabi Alonso ravi du retour inattendu de Mykhailo Mudryk à Chelsea

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a exprimé sa surprise et sa joie suite à la nouvelle du retour de l'ailier ukrainien Mykhailo Mudryk au sein de l'équipe après sa suspension. L'affaire antidopage du joueur a pris fin, et il a été autorisé à participer à la tournée de pré-saison du club en Asie. Cette nouvelle inattendue a constitué un événement positif pour les Londoniens, le joueur effectuant son come-back après une longue pause. C'est ce que rapporte rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, le joueur de 25 ans était suspendu du football professionnel depuis novembre 2024 après qu'une substance interdite, le meldonium, a été détectée. La Fédération anglaise de football (FA) a clos officiellement l'enquête, estimant satisfaisante la période de suspension de 20 mois purgée par le joueur, qui a reconnu ses torts. Par conséquent, Mudryk devrait rejoindre l'équipe lors de son déplacement à Hong Kong.

Condition physique et nécessité de patience

S'exprimant lors d'une conférence de presse après le match amical contre Tottenham à Sydney, Xabi Alonso a admis que cette nouvelle avait surpris le club. Selon lui, le staff technique ne s'attendait pas à une telle bonne nouvelle à ce moment-là, mais le retour du joueur a réjoui tout le monde.

Par ailleurs, le technicien espagnol a souligné qu'il fallait aborder la condition physique de Mudryk avec prudence. Il est naturel qu'il soit difficile pour l'ailier de retrouver sa forme optimale après n'avoir disputé aucun match officiel pendant près de deux ans. Alonso a indiqué que la condition actuelle du joueur n'était pas encore totalement connue et qu'il aurait besoin de temps pour s'adapter.

Entraînement en solo et période difficile

Pendant sa suspension, il était strictement interdit à Mudryk d'accéder au centre d'entraînement de Chelsea et de travailler avec le staff du club. C'est pourquoi, afin de maintenir sa condition physique, le joueur a dû engager un entraîneur personnel et des gardiens de but pour s'entraîner au centre d'entraînement du club d'Uxbridge, qui évolue dans les divisions inférieures. Xabi Alonso a salué la résilience et le professionnalisme dont le joueur a fait preuve durant cette période.

« Il a travaillé sur lui-même chaque jour. Nous comprenons à quel point cela a été difficile, car il voulait jouer au football et faire partie de l'équipe », a déclaré Alonso. L'entraîneur a souligné que tout le monde ne pouvait pas pleinement comprendre l'état psychologique du joueur et les épreuves qu'il a traversées, affirmant que l'équipe le soutiendrait.

Pour rappel, Mykhailo Mudryk a rejoint Chelsea en provenance du Shakhtar Donetsk en janvier 2023. Ayant disputé 73 matches et inscrit 10 buts pour le club, l'ailier se prépare désormais à relancer sa carrière au sein du club anglais.