Création d'une nouvelle bague intelligente fonctionnant par analyse de la sueur

Une étape importante a été franchie dans le domaine de la médecine et des technologies portables. Des scientifiques ont créé un prototype de bague intelligente innovante capable d'analyser en temps réel les indicateurs biochimiques de l'organisme. Cet gadget devrait ouvrir une nouvelle ère dans la médecine moderne en étudiant les processus chimiques du corps humain. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui l'annonce.

Selon Ixbt.com, la plupart des appareils commerciaux sur le marché se contentent de surveiller la température corporelle, la fréquence cardiaque, l'activité physique et la qualité du sommeil. Cependant, ce nouveau développement est spécialisé dans l'analyse des processus chimiques internes du corps, ce qui fournit aux utilisateurs des informations beaucoup plus approfondies sur leur santé.

Capacité à détecter les indicateurs biochimiques

Cet appareil est capable de mesurer simultanément la concentration de plusieurs substances importantes dans l'organisme. En particulier, la bague peut détecter le glucose, les corps cétoniques, l'acide ascorbique (vitamine C), l'acide urique, l'acide lactique ainsi que l'éthanol.

Le processus d'analyse s'effectue à travers la sueur sécrétée à la surface de la peau. L'appareil analyse la composition de la sueur par un processus osmotique passif, c'est-à-dire sans aucune intervention ni prise de sang.

Structure technique et résultats des tests

À l'intérieur du boîtier de la bague sont intégrés des biocapteurs miniatures, une batterie flexible à base d'oxyde d'argent, ainsi que l'électronique nécessaire pour le traitement et la transmission sans fil des données. Cette batterie offre une autonomie d'environ 12 heures en mode de fonctionnement continu, et l'étalonnage individuel permet de maintenir la précision des mesures jusqu'à deux mois.

Au cours des tests, les chercheurs ont mis l'appareil à l'épreuve dans divers scénarios quotidiens. Une attention particulière a été accordée à la surveillance des niveaux de glucose et de cétones. Les résultats ont montré que les indications de la bague correspondaient parfaitement aux données des glucomètres commerciaux et des systèmes de suivi continu de la glycémie.

Selon les experts, cette technologie pourrait marquer le début d'une nouvelle étape dans le développement de la médecine personnalisée. Si les gadgets portables habituels se contentent de montrer ce qui se passe dans le corps, de tels capteurs peuvent expliquer les causes des changements au niveau biochimique. Pour l'instant, cette bague intelligente en est au stade de prototype de laboratoire, et les dates de sa production de masse ou de sa commercialisation n'ont pas été annoncées.