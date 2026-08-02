Honor Play11 Pro : présenté avec une batterie de 7000 mAh et un écran 1,5K

Selon Ixbt.com, la marque Honor a commencé à accepter les précommandes pour son nouveau smartphone Honor Play11 Pro sur le marché chinois. Actuellement, la seule configuration proposée aux acheteurs comprend 8 GB de RAM et 256 GB de stockage pour un prix d'environ 2100 yuans, soit un peu plus de 300 dollars américains. Le nouveau gadget est commercialisé en trois coloris attrayants : argent, or et noir. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Le smartphone se distingue par un design moderne et robuste. En particulier, l'appareil est équipé d'un cadre latéral en métal, et son corps bénéficie d'une protection fiable contre la poussière et l'humidité selon la norme IP66, ce qui garantit une sécurité accrue lors d'une utilisation quotidienne.

Capacités d'affichage et technologie de protection des yeux

La face avant du modèle est recouverte d'un écran OLED de haute qualité d'une diagonale de 6,6 pouces. L'affichage prend en charge une haute résolution de 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 6500 nits. Il est à noter que l'écran occupe près de 95 % de la face avant.

Les fabricants ont également accordé une attention particulière à la santé oculaire des utilisateurs. L'écran intègre notamment une technologie de gradation PWM haute fréquence de 3840 Hz, offrant un écran sans scintillement qui réduit considérablement la fatigue visuelle.

Autonomie de la batterie et spécifications techniques

L'un des principaux points forts du gadget est sa batterie. Le Honor Play11 Pro est alimenté par une immense batterie d'une capacité de 7000 mAh et prend en charge une charge rapide de 45 W. Malgré cette grande capacité, les ingénieurs ont réussi à maintenir une épaisseur de boîtier de seulement 7,34 mm et un poids de 185 grammes.

Harmonie entre batterie et design :

Batterie d'une capacité de 7000 mAh

Boîtier ultra-fin de seulement 7,34 mm d'épaisseur

Poids léger de 185 grammes

Puissance de charge de 45 W