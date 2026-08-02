Des cyberattaques contre les systèmes d'approvisionnement en eau ont été révélées aux États-Unis

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Des cyberattaques contre les systèmes d'approvisionnement en eau ont été révélées aux États-Unis

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont mis en garde contre une série de cyberattaques graves ciblant les installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées du pays. Il a été signalé que depuis la fin juillet, des entreprises d'infrastructure critique à travers les États-Unis ont fait face à des menaces numériques, ce qui a déjà provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en eau dans certaines régions. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, depuis le 27 juillet, des installations de traitement et de distribution d'eau dans un total de sept États sont devenues la cible de cyberattaques. Les experts soulignent que ce type d'attaque montre clairement à quel point l'infrastructure urbaine moderne dépend des réseaux numériques et met en évidence leur vulnérabilité.

Perte de contrôle et problèmes techniques

Selon le FBI, les attaquants ont réussi à obtenir un accès non autorisé aux automates programmables industriels (PLC) utilisés pour contrôler les processus industriels. Les hackers ont modifié à distance les adresses IP et les mots de passe des appareils, entraînant une perte totale de contrôle pour les opérateurs locaux sur les équipements critiques.

Des représentants des entreprises touchées ont déclaré qu'à la suite de ces cyberintrusions, la pression dans les conduites d'eau a chuté brusquement et des inondations ont été observées dans certaines zones. La baisse de pression provoque non seulement des interruptions dans la livraison d'eau aux consommateurs, mais engendre également des risques écologiques et sanitaires plus graves.

Menaces cachées pour les infrastructures

Les experts expliquent qu'une pression dans les conduites inférieure à la norme peut entraîner des conséquences très dangereuses. En particulier, cette situation permet à des eaux souterraines non traitées de s'infiltrer à l'intérieur des conduites principales, ce qui pose une menace sérieuse pour la sécurité de l'ensemble du système d'approvisionnement en eau de la ville.

Ces incidents dangereux, survenus peu de temps après des attaques contre plus de trente installations municipales d'approvisionnement en eau dans le Minnesota, incitent les agences officielles à prendre des mesures encore plus strictes. Les agences gouvernementales ont envoyé des instructions spéciales à toutes les entreprises concernées à travers le pays pour renforcer immédiatement les mesures de sécurité.

Recommandations pour assurer la sécurité

Afin de prévenir ces menaces, les experts ont vivement recommandé aux dirigeants d'entreprise et aux opérateurs techniques de respecter les règles importantes suivantes :

  • Limiter strictement la connexion directe des équipements au réseau Internet
  • Utiliser des passerelles sécurisées et des pare-feu modernes
  • Modifier tous les mots de passe du système pour des options renforcées
  • Configurer des listes de contrôle d'accès permettant l'échange de données uniquement entre des appareils de confiance
Selon les experts, le respect strict des règles de cybersécurité et l'isolation des réseaux industriels de l'Internet externe sont les seuls moyens d'aider à prévenir des situations d'urgence similaires à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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